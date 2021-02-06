Harry, turist gibi

ÜSTÜ AÇIK TUR OTOBÜSÜ

Eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry, önceki gün Los Angeles'ta üstü açık bir tur otobüsünde görüntülendi.

JAMES CORDEN İLE BİRLİKTE

36 yaşındaki Harry'ye bu gezintide, yaptığı sohbet programıyla tanınan ve aynı zamanda arkadaşı da olan İngiliz sunucu James Corden ve kameramanlar da eşlik etti.

SOHBET PROGRAMI ÇEKİLDİĞİ İDDİASI

James Corden ile sohbet ederken oldukça neşeli görünen Prens Harry'nin ünlü sunucunun programına konuk olduğu düşünüldü. Sürekli gülümseyen Harry'nin keyfinin yerinde olduğu da görüldü. Her ne kadar James Corden ile Prens Harry'nin neden böyle bir gezintiye çıktığı açıklanmasa da bunun bir TV projesi olduğu düşünülüyor.