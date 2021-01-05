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Haber Giriş: 05.01.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu

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Harry Potter'ın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
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Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen üçüncü bebeğenin covid 19'a yakalandığını duyurdu.

Meslektaşı Alfie Brown ile iki çocuğu daha olan 33 yaşındaki Cave, Abraham adını verdikleri minik bebeğin, hastanede izolasyon odasında çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Harry Potterın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
Cave, minik oğlunun fotoğrafını "TV'de kapanma ile ilgili haberleri izledim. Zavallı bebeğim covid pozitif. O iyi durumda" diye yazdı. Jessie Cave, minik bebeğe hastanede iyi bakıldığını da sözlerine ekledi.
Harry Potterın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
Virüsün çok hızlı bulaştığını belirten Jessie Cave, herkesi de bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Bebeğinin zor bir doğumla dünyaya geldiğini belirten Cave "Onun travmatik doğumundan sonra bu kadar kısa sürede tekrar hastaneye dönmek istemezdim. Hemşire ve doktorlara hayranlık duyduğunu belirten Cave, bir doktor olan erkek kardeşiyle gurur duyduğunu da belirtti.
Harry Potterın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
Jessie Cave, Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veriyordu. Jessie Cave ile sevgilisi Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor.
Harry Potterın yıldızı: Üç aylık bebeğim Covid 19 oldu
Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.Ancak daha sonra ayrı kalamayacaklarını anlayıp tekrar bir araya geldiler.

 

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