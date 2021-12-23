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Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktıHarry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı#Prenses Charlene
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Harry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

#Prenses Charlene#Prens Albert#Monako Prensliği
Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle altı ay önce dünyaya gelen kızları Lilibet ile çekilen aile pozlarını ilk kez paylaştı.

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Meghan Markle ile Prens Harry Noel kartlarını yayınladı. Çift, Montecito'daki 14,7 milyon dolarlık malikanelerinde, çocukları Archie ve Lilibet ile objektif karşısına geçti. Harry ile Meghan böylece kızları Lilibet Diana'yı da ilk kez kamuoyuyla tanıştırmış oldu. Fotoğraf, çiftin düğün fotoğraflarını da çeken Alexei Lubomirski'nin imzasını taşıyor. 

 

BAĞIŞ YAPMIŞLAR
Çift Noel kartında "Bu yıl 2021'de kızımız Lilibet'i kucakladık. Archie bizi 'Anne' ve 'Baba', Lili ise bizi bir aile yaptı. 2022'yi dört gözle beklerken, Afganistan'dan gelen askerlere ve ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan ABD'li ailelere destek veren, kısacası aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık. Mutlu bir tatil sezonu ve yeni yıl dileriz. Harry, Meghan, Archie ve Lili" diye yazdı.

 

NOEL KARTI ŞAŞIRTTI
Neredeyse bir yıldır net olarak açıklanmayan sağlık sorunları yüzünden sadece ailesini ve yakınlarını değil tüm dünyayı endişelendiren Monaco Prensesi Charlene, uzun süren sessizliğini sanal dünyada da olsa bir kez daha bozdu.

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INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞTI
10 ay kaldığı anavatanı Güney Afrika'dan Monako'ya döndükten birkaç gün sonra adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği açıklanan 43 yaşındaki Charlene Wittstock, kocası Monako Prensi 2. Albert, çocukları Gabriella ve Jacques ile birlikte göründüğü Noel kartını yayınladı. Prenses Charlene, hayranlarını ve takipçilerini heyecanlandıran bu karta Instagram sayfasında yer verdi.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

FOTOĞRAF YERİNE ÇİZİM
Charlene'in "herkese güzel ve güvenli bir bayram" dilediği ve "bütün sevgimle" diye bitirdiği mesajının yer aldığı bu Noel kartı büyük bir heyecan yarattı. Bu Noel kartının en önemli özelliği, Monako Prenslik ailesinin "tam kadro" yer aldığı görüntünün bir fotoğraf olmaması.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

RESSAM STEFNE VAN ZYL'İN İMZASINI TAŞIYOR
Prenses Charlene'in resmi Instagram hesabında paylaştığı bu kutlama kartı, yaptığı Prenses Grace portreleriyle tanınan ressam Stefne Van Zyl'in imzasını taşıyor. Van Zyl, Prenses Charlene, Prens Albert ve çocukları Gabriella ile Jacques'in bir Noel ağacının yanında göründüğü bu resmi kendi Instagram sayfasında da paylaştı.Çizimde, ağacın altındaki hediye paketleri de dikkat çekiyor.

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Gizemli hastalık hakkında tuhaf iddia
#CHARLENE WİTTSTOCK#PRENSES CHARLENE
Gizemli hastalık hakkında tuhaf iddia Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

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'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'
Prenses Charlene'in, bu yıl Noel kartını çizmesi için kendisini görevlendirdiğini belirten Vay Zyl, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu da ekledi. Ressam Van Zyl, Charlene ve ailesine sağlıklı bir Noel diledi.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

ALBERT'İN ANNESİ PRENSES GRACE'İ DE RESMETTİ
Stefne Van Zyl, daha önce de Prens Albert'in annesi Prenses Grace'i tuvaline yansıttığı portreleriyle dikkat çekmişti.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

SAĞLIK DURUMU NET DEĞİL
Vahşi yaşamı koruma çalışmaları yürüten ve kendi adını taşıyan vakfın çalışmaları için gittiği Güney Afrika'da 10 ay kalan Prenses Charlene'in oradan dönmemesi çeşitli söylentilere yol açmıştı. Önce çiftin evliliğinin bittiği ileri sürüldü. Fakat sonra başka iddialar ortaya atıldı. Bunlara göre Prenses Charlene ciddi bir enfeksiyona yakalanmıştı. Bu yüzden ailesinin de yaşadığı Güney Afrika'da birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı. Doktorları uçak yolculuğuna izin vermediği için de Monako'ya dönemedi.

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Mutsuz hayatı o buz gibi öpücükle başlamıştı
#PRENSES CHARLENE#PRENS ALBERT
Mutsuz hayatı o 'buz gibi' öpücükle başlamıştıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

BİR AVRUPA ÜLKESİNDE TEDAVİDE
Geçen kasım ayında Monako'ya döndü Prenses Charlene. Artık her şeyin eskisi gibi olacağı düşünülürken de yine aniden ortadan kayboldu. Eşi Prens Albert, Charlene'in hem bedenen hem ruhen "bitkin" durumda olduğunu ve adını açıklayamayacağı bir Avrupa ülkesinde tedavi gördüğünü söyledi. Bu açıklama da kimseyi tatmin etmedi. Söylentiler katlanarak büyüdü.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

DEPRESYONDAN BAĞIMLILIĞA ONLARCA İDDİA
Tam Charlene Monako'ya döndüğü günlerde erkek kardeşinin eşi Prenses'in sarayda değil de Grimaldi ailesine ait başka bir dairede kalacağını söyledi. Bu durum "Albert ile Charlene boşanıyor" dedikodularını iyice alevlendirdi. Sonra Prenses'in sağlık sorununun ne olabileceğiyle ilgili iddialar aldı başını gitti. Bazılarına göre derin bir depresyon içindeydi. Ağlayarak evlendiği düğün gününden bu yana "hüzünlü prenses" olarak anılan Charlene'in artık saray hayatına tahammül edemediği bu yüzden de ruh sağlığının bozulduğu ileri sürülenler arasındaydı.

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Prenses Charlenein babası ilk kez konuştu
#PRENSES CHARLENE#PRENS ALBERT
Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştuHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

ÇOK KİLO KAYBETTİ
Kimileri de Charlene'in geçirdiği enfeksiyonun kaynağının, geçirdiği ve ters giden estetik operasyonların sonucu olduğunu iddia etti. Bazı iddialara göre de Charlene, mutsuzluğu yüzünden kullandığı bazı ilaçlara bağımlı hale gelmişti ve bu yüzden tedavi görüyordu. Bu arada Prenses'in geçirdiği sinüs operasyonları yüzünden yutkunma sorunu yaşadığı, katı yiyecek yiyemediği sadece sıvıyla beslendiği bu yüzden de çok kilo kaybettiği de ortaya atılan iddialar arasında.

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Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

İKİZLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ DE UZAKTAN KUTLADI
Prenses Charlene'in ortada görünmemesinin tam nedeni ne Monako Sarayı tarafından net olarak açıklanıyor ne de söylentiler bitiyor. Charlene, Noel kartından önce de 10 Aralık'ta ikiz çocukları Gabriella ve Jacques'in doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapmıştı.

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Dünyanın en zengin gelinleri
#TATİANA SANTO DOMİNGO#ANDREA CASİRAGHİ
Dünyanın en zengin gelinleriHürriyet LogoHürriyet.com.tr

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

KRALİYET AİLELERİ NOEL'İ BÖYLE KUTLADI
Dünyanın çeşitli kraliyet aileleri de kendi sosyal medya hesaplarından takipçilerinin Noel'ini kutladı. Belçika kraliyet ailesi, daha önce katıldıkları bir etkinlikte çekilen bu fotorafı paylaştı kutlama için. Kral Philippe, Kralice Mathilde, çocukladı Elisabeth, Gabriel, Emmanuel ve Eleonore ile birlikte aylar önce bu pozu vermişti.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

KRALİÇE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Ürdün kraliyet ailesinin kutlama pozu da Kraliçe Rania'nın sosyal medya hesabında yer aldı. Fotoğrafta Kral Abdullah, Kraliçe Rania çocukları, Veliaht Prens Hüseyin, Haşim, Iman ve Salma ile birlikte objektife gülümsüyorlar.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

İSPANYOL KRALİYET AİLESİ
İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia da kızları Leonor ve Infanta Sofia ile çekilen bu pozu paylaşarak takipçilerinin Noel'ini kutladı.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN
Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın Noel kartı da pandemi koşullarına uygun bu yıl. Çift, Noel kutlaması için bu yıl Royal Ascot yarışlarında çekilen bu pozu paylaştı. Fotoğrafta Charles, Camilla'nın maskesini takmasına yardım ederken görülüyor.

Harry, Meghan, Archie ve Lilibetin ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

EN ÇOK KONUŞULAN KART
Dünyanın en çok merak edilen Noel kartı ise geçen hafta gün yüzüne çıktı. Prens William ile eşi Kate Middleton, yıl içinde çıktıkları Ürdün tatilinde çekilen bu aile pozuyla takipçilerine mutlu bir Noel ve yeni yıl diledi. Bu aile pozunda Kate ile William'ın yanı sıra çocukları George, Charlotte ve Louise mutlulukla objektife bakıyor.

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#Prenses Charlene#Prens Albert#Monako Prensliği

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