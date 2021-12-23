Harry, Meghan, Archie ve Lilibet'in ilk aile pozu: Sonunda kızları ortaya çıktı

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Meghan Markle ile Prens Harry Noel kartlarını yayınladı. Çift, Montecito'daki 14,7 milyon dolarlık malikanelerinde, çocukları Archie ve Lilibet ile objektif karşısına geçti. Harry ile Meghan böylece kızları Lilibet Diana'yı da ilk kez kamuoyuyla tanıştırmış oldu. Fotoğraf, çiftin düğün fotoğraflarını da çeken Alexei Lubomirski'nin imzasını taşıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alexi Lubomirski (@alexilubomirski)'in paylaştığı bir gönderi

BAĞIŞ YAPMIŞLAR

Çift Noel kartında "Bu yıl 2021'de kızımız Lilibet'i kucakladık. Archie bizi 'Anne' ve 'Baba', Lili ise bizi bir aile yaptı. 2022'yi dört gözle beklerken, Afganistan'dan gelen askerlere ve ücretli ebeveyn iznine ihtiyacı olan ABD'li ailelere destek veren, kısacası aileleri onurlandıran ve koruyan çeşitli kuruluşlara sizin adınıza bağışlar yaptık. Mutlu bir tatil sezonu ve yeni yıl dileriz. Harry, Meghan, Archie ve Lili" diye yazdı.

NOEL KARTI ŞAŞIRTTI

Neredeyse bir yıldır net olarak açıklanmayan sağlık sorunları yüzünden sadece ailesini ve yakınlarını değil tüm dünyayı endişelendiren Monaco Prensesi Charlene, uzun süren sessizliğini sanal dünyada da olsa bir kez daha bozdu.

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INSTAGRAM SAYFASINDA PAYLAŞTI

10 ay kaldığı anavatanı Güney Afrika'dan Monako'ya döndükten birkaç gün sonra adı açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği açıklanan 43 yaşındaki Charlene Wittstock, kocası Monako Prensi 2. Albert, çocukları Gabriella ve Jacques ile birlikte göründüğü Noel kartını yayınladı. Prenses Charlene, hayranlarını ve takipçilerini heyecanlandıran bu karta Instagram sayfasında yer verdi.

FOTOĞRAF YERİNE ÇİZİM

Charlene'in "herkese güzel ve güvenli bir bayram" dilediği ve "bütün sevgimle" diye bitirdiği mesajının yer aldığı bu Noel kartı büyük bir heyecan yarattı. Bu Noel kartının en önemli özelliği, Monako Prenslik ailesinin "tam kadro" yer aldığı görüntünün bir fotoğraf olmaması.

RESSAM STEFNE VAN ZYL'İN İMZASINI TAŞIYOR

Prenses Charlene'in resmi Instagram hesabında paylaştığı bu kutlama kartı, yaptığı Prenses Grace portreleriyle tanınan ressam Stefne Van Zyl'in imzasını taşıyor. Van Zyl, Prenses Charlene, Prens Albert ve çocukları Gabriella ile Jacques'in bir Noel ağacının yanında göründüğü bu resmi kendi Instagram sayfasında da paylaştı.Çizimde, ağacın altındaki hediye paketleri de dikkat çekiyor.

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'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Prenses Charlene'in, bu yıl Noel kartını çizmesi için kendisini görevlendirdiğini belirten Vay Zyl, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu da ekledi. Ressam Van Zyl, Charlene ve ailesine sağlıklı bir Noel diledi.

ALBERT'İN ANNESİ PRENSES GRACE'İ DE RESMETTİ

Stefne Van Zyl, daha önce de Prens Albert'in annesi Prenses Grace'i tuvaline yansıttığı portreleriyle dikkat çekmişti.

SAĞLIK DURUMU NET DEĞİL

Vahşi yaşamı koruma çalışmaları yürüten ve kendi adını taşıyan vakfın çalışmaları için gittiği Güney Afrika'da 10 ay kalan Prenses Charlene'in oradan dönmemesi çeşitli söylentilere yol açmıştı. Önce çiftin evliliğinin bittiği ileri sürüldü. Fakat sonra başka iddialar ortaya atıldı. Bunlara göre Prenses Charlene ciddi bir enfeksiyona yakalanmıştı. Bu yüzden ailesinin de yaşadığı Güney Afrika'da birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldı. Doktorları uçak yolculuğuna izin vermediği için de Monako'ya dönemedi.

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BİR AVRUPA ÜLKESİNDE TEDAVİDE

Geçen kasım ayında Monako'ya döndü Prenses Charlene. Artık her şeyin eskisi gibi olacağı düşünülürken de yine aniden ortadan kayboldu. Eşi Prens Albert, Charlene'in hem bedenen hem ruhen "bitkin" durumda olduğunu ve adını açıklayamayacağı bir Avrupa ülkesinde tedavi gördüğünü söyledi. Bu açıklama da kimseyi tatmin etmedi. Söylentiler katlanarak büyüdü.

DEPRESYONDAN BAĞIMLILIĞA ONLARCA İDDİA

Tam Charlene Monako'ya döndüğü günlerde erkek kardeşinin eşi Prenses'in sarayda değil de Grimaldi ailesine ait başka bir dairede kalacağını söyledi. Bu durum "Albert ile Charlene boşanıyor" dedikodularını iyice alevlendirdi. Sonra Prenses'in sağlık sorununun ne olabileceğiyle ilgili iddialar aldı başını gitti. Bazılarına göre derin bir depresyon içindeydi. Ağlayarak evlendiği düğün gününden bu yana "hüzünlü prenses" olarak anılan Charlene'in artık saray hayatına tahammül edemediği bu yüzden de ruh sağlığının bozulduğu ileri sürülenler arasındaydı.

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ÇOK KİLO KAYBETTİ

Kimileri de Charlene'in geçirdiği enfeksiyonun kaynağının, geçirdiği ve ters giden estetik operasyonların sonucu olduğunu iddia etti. Bazı iddialara göre de Charlene, mutsuzluğu yüzünden kullandığı bazı ilaçlara bağımlı hale gelmişti ve bu yüzden tedavi görüyordu. Bu arada Prenses'in geçirdiği sinüs operasyonları yüzünden yutkunma sorunu yaşadığı, katı yiyecek yiyemediği sadece sıvıyla beslendiği bu yüzden de çok kilo kaybettiği de ortaya atılan iddialar arasında.

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İKİZLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ DE UZAKTAN KUTLADI

Prenses Charlene'in ortada görünmemesinin tam nedeni ne Monako Sarayı tarafından net olarak açıklanıyor ne de söylentiler bitiyor. Charlene, Noel kartından önce de 10 Aralık'ta ikiz çocukları Gabriella ve Jacques'in doğum gününü kutlayan bir paylaşım yapmıştı.

KRALİYET AİLELERİ NOEL'İ BÖYLE KUTLADI

Dünyanın çeşitli kraliyet aileleri de kendi sosyal medya hesaplarından takipçilerinin Noel'ini kutladı. Belçika kraliyet ailesi, daha önce katıldıkları bir etkinlikte çekilen bu fotorafı paylaştı kutlama için. Kral Philippe, Kralice Mathilde, çocukladı Elisabeth, Gabriel, Emmanuel ve Eleonore ile birlikte aylar önce bu pozu vermişti.

KRALİÇE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ürdün kraliyet ailesinin kutlama pozu da Kraliçe Rania'nın sosyal medya hesabında yer aldı. Fotoğrafta Kral Abdullah, Kraliçe Rania çocukları, Veliaht Prens Hüseyin, Haşim, Iman ve Salma ile birlikte objektife gülümsüyorlar.

İSPANYOL KRALİYET AİLESİ

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia da kızları Leonor ve Infanta Sofia ile çekilen bu pozu paylaşarak takipçilerinin Noel'ini kutladı.

PANDEMİ KOŞULLARINA UYGUN

Prens Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın Noel kartı da pandemi koşullarına uygun bu yıl. Çift, Noel kutlaması için bu yıl Royal Ascot yarışlarında çekilen bu pozu paylaştı. Fotoğrafta Charles, Camilla'nın maskesini takmasına yardım ederken görülüyor.

EN ÇOK KONUŞULAN KART

Dünyanın en çok merak edilen Noel kartı ise geçen hafta gün yüzüne çıktı. Prens William ile eşi Kate Middleton, yıl içinde çıktıkları Ürdün tatilinde çekilen bu aile pozuyla takipçilerine mutlu bir Noel ve yeni yıl diledi. Bu aile pozunda Kate ile William'ın yanı sıra çocukları George, Charlotte ve Louise mutlulukla objektife bakıyor.