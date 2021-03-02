O SORU KIZDIRDI

Kraliyet uzmanlarÄ± da bu tanÄ±tÄ±mlardan yola Ã§Ä±karak ilginÃ§ yorumlar yaptÄ±. Ã–yle ki bazÄ±larÄ± Markle'a "sessiz misiniz, susturuldunuz mu?" sorusunu yÃ¶nelten Oprah Winfrey'i eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu. ÃœnlÃ¼ TV'ciyi, bu soruyu sorarak KraliÃ§e 2. Elizabeth'i 'mafya liderine' benzetmekle suÃ§layanlar bile oldu.

YAYIN SÃœRESÄ° 90 DAKÄ°KADAN 2 SAATE Ã‡IKARILDI

Bu arada daha Ã¶nce CBS tarafÄ±ndan 7 Mart'ta 90 dakika olarak yayÄ±nlanacaÄŸÄ± belirtilen rÃ¶portajÄ±n sÃ¼resinin de 2 saate Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bu kararda, kanalÄ±n, her 30 saniye iÃ§in alacaÄŸÄ± reklam gelirini 200 bin dolara Ã§Ä±karma amacÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â RÃ¶portajÄ±n sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra da Ä°ngiliz kraliyet ailesine yÃ¶nelik Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± bir yorum daha geldi: "Ä°ÅŸte ÅŸimdi korksanÄ±z iyi olur."

'ÅžOKE EDÄ° Ä° AÃ‡IKLAMALAR' VAAD ETTÄ°

Prens Harry ve Meghan Markle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin, Ã¼nlÃ¼ TV'ci Oprah Winfrey'in ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en iyi rÃ¶portaj olduÄŸu belirtildi. Winfrey ise seyircilerine rÃ¶portajla ilgili olarak "ÅŸoke edici aÃ§Ä±klamalar" yer aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. AyrÄ±ca Harry ile Meghan'a sorulan sorular ve verdikleri yanÄ±tlar konusunda da herhangi bir sÄ±nÄ±rlama olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Â 'MELODRAMATÄ°K BÄ°R SAÃ‡MALIK' Ä°DDÄ°ASIÂ

Harry ile Meghan rÃ¶portajÄ±nÄ±n fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±ktan sonra kraliyet ailesi uzmanlarÄ± da yorumlar yapmaya baÅŸladÄ±. Prens Charles ve Prens Philip ile ilgili biyografi kitaplarÄ±yla tanÄ±nan Robert Jobson, ekranda gÃ¶rdÃ¼klerini "melodramatik bir saÃ§malÄ±k" olarak nitelendirdi.

Â 'MAFYA AÄ°LESÄ° DEÄžÄ°L'

Jobson, KraliÃ§e 2. Elizabeh ve kraliyet ailesinin "mafya ailesi" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirterek Harry'nin karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸi sÃ¶zlerini de eleÅŸtirdi. Robert Jobson "Meghan Ã§alÄ±ÅŸan bir kraliyet ailesi Ã¼yesiyken Scotland Yard tarafÄ±ndan korunuyordu, Harry de bunu biliyordu" dedi. Yazar, Oprah Winfrey'in Markle'a sorduÄŸu "sessiz misiniz, susturuldunuz mu" sorusunun da saÃ§malÄ±k derecesinde gÃ¼lÃ¼nÃ§ olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu rÃ¶portajÄ±n, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin ve Ã¼lkenin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na mal olacaÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.

Â BU SARAYI KORKUTABÄ°LÄ°R

Bir baÅŸka kraliyet uzmanÄ± olan Richard Fitzwilliams da rÃ¶portajÄ±n Ã¶nceden aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± gibi 90 dakika deÄŸil 2 saat yayÄ±nlanacak olmasÄ±nÄ±n ise Buckingham SarayÄ±'Ä± korkutabileceÄŸini belirtti. Fitzwilliams, Harry ile Meghan'Ä±n kraliyet ailesiyle baÄŸlantÄ±lÄ± kurum yÃ¶neticiliklerinin ellerinden alÄ±nmasÄ±na kÄ±zgÄ±n olduklarÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir rÃ¶portaj verip vermediklerini merak ettiÄŸini de ekledi.

Â YAPTIKLARI ANLAÅžMANIN BÄ°R PARÃ‡ASI

Page Six'te yer alan habere gÃ¶re Prens Harry ile Meghan Markle, bu rÃ¶portaj iÃ§in para almadÄ±. Ancak, uzmanlara gÃ¶re Winfrey ile yapÄ±lan bu gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Harry ile Meghan'Ä±n, bir takÄ±m yayÄ±ncÄ±lÄ±k devleriyle yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmanÄ±n bir parÃ§asÄ±.

Â MALÄ°KANELERÄ°NDE KOMÅžULARI OLAN WINFREY'Ä° AÄžIRLADILAR

Los Angeles'ta yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin bahÃ§esinde Winfrey'i aÄŸÄ±rlayan Harry ile Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±demli Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lma nedenlerini, bu sÃ¼reÃ§te neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ekrana gelecek olan rÃ¶portajÄ±n tanÄ±tÄ±m bÃ¶lÃ¼mlerinde Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri dikkat Ã§ekti.

Â 'KADERÄ° ANNEME BENZEYECEK DÄ°YE KORKTUM'

Ä°liÅŸkilerinin baÅŸÄ±ndan bu yana eÅŸi Meghan Markle'a karÅŸÄ± koruyucu bir tavÄ±r sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle basÄ±nÄ± suÃ§ladÄ± ve eÅŸinin de aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±ndan korktuÄŸunu belirti. Prens Harry "En bÃ¼yÃ¼k korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuÅŸtu.

Â Ã‡ARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalÄ±nda ekrana gelecek olan rÃ¶portajÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sormasÄ± dikkat Ã§ekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± "inanÄ±lmayacak kadar zor" diye ifade etti.

Â 'EN AZINDAN BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZE SAHÄ°BÄ°Z'

RÃ¶portajda Prens Harry, annesi Diana'dan da sÃ¶z etti. Harry "Benim iÃ§in... Ben burada rahat ve mutlu bir ÅŸekilde oturup yanÄ±mda karÄ±mla sizinle konuÅŸuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun (annesini kast ederek) yÄ±llar Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n sÃ¼reci kendi baÅŸÄ±na aÅŸmasÄ±nÄ± nasÄ±l olduÄŸunu hayal bile edemiyorum" dedi. Prens Harry, kendisinin ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recin de inanÄ±lmayacak kadar zorlu olduÄŸunu belirterek "En azÄ±ndan birbirimizin yanÄ±ndayÄ±z" diye konuÅŸtu.

'ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR YAPTIÄžI EN Ä°YÄ° RÃ–PORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n "ÅŸoke edici ÅŸeyler" anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanacaÄŸÄ± CBS kanalÄ±ndan Gayle King ise bunun Winfrey'in ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en iyi iÅŸ olduÄŸunu belirtti.

Â