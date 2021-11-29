Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
İzmir’de deniz taştı 52 il için uyarı…İzmir’de deniz taştı! 52 il için uyarı…#Hava Durumu
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Skandalları bitmiyor Murat Övüçün oğluna 7 yıl hapis isteniyorSkandalları bitmiyor! Murat Övüç'ün oğluna 7 yıl hapis isteniyor#Murat Övüç
Havaalanından alarm Uçağa baskın düzenlendiHavaalanından alarm! Uçağa baskın düzenlendi#Omicron
Yeniden yükselişe geçti Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahminYeniden yükselişe geçti! Gözler bu gelişmelerde... Kritik tahmin#Bitcoin
Doktor İremin kahreden ölümü Balkona kaçan kedisini almak isterken...Doktor İrem'in kahreden ölümü! Balkona kaçan kedisini almak isterken...#Tekirdağ
Suudi Arabistandan umre kararı... Kriterler belli olduSuudi Arabistan'dan umre kararı... Kriterler belli oldu#Suudi Arabistan
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktıHarry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı#PRENS CHARLES
‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğene teslim olunca...#Ünlüler Askerde
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Harry ile Meghan'ın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

#PRENS CHARLES#Prens Harry#Meghan Markle

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Charles ile Meghan Markle'ın, dünya kamuoyunda en çok konuşulan ve ailenin önde gelenlerinin ırkçılıkla suçlanmasına neden olan soruyu soran kişi sonunda ortaya çıktı.

Haberin Devamı

BEBEĞİN TEN RENGİ HAKKINDA KONUŞTUĞUNU SÖYLEMİŞ AMA İSİM VERMEMİŞLERDİ
Harry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda isim vermeden ailenin birinin doğacak bebeğin ten rengi hakkında fikir yürüttüğünü ileri sürmüş ama bu kişinin kim olduğunu açıklamamıştı.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

KİTAPTA KİMLİĞİ AÇIKLANDI
Christopher Andersen, kaleme aldığı ‘Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ adlı kitapta konuyu gündeme getiren kişinin kimliğini açıkladı.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

O KİŞİ, HARRY'NİN BABASI PRENS CHARLES İDDİASI
Andersen'in kitabında yazdığına göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın çocuğunun kime benzeyeceği , ten renginin nasıl olacağı konusuna aile içinde konuşan kişi Prens Charles. Fakat kitapta, bu sözlerin çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı da ileri sürüldü.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

EŞİYLE KONUŞTU
Christopher Andersen'in kitabına göre Prens Charles, küçük oğlu Harry'nin Meghan Markle ile nişanının açıklandığı 27 Kasım 2017 tarihinde, Prens Charles'ın, eşi Camilla Parker Bowles'a "Çocukların neye benzeyeceğini merak ediyorum" dedi. İşte bu sözler de bazı saray kaynakları tarafından basına çarpıtılarak yansıtıldı. Kitaptaki iddiaya göre Prens Charles'in eşi Camilla bu soruya şaşırsa da "Eminim ki kesinlikle harika olacaklar" diye yanıt verdi. Sonra Prens Charles karısına daha kısık bir sesle "çocukların ten renginin nasıl olacağını" sordu. Kitaptaki bu iddiayla ilgili The Post gazetesine açıklama yapan Prens Charles'ın sözcüsü ise bu sohbetin bir kurgu olduğunu ileri sürerek "Bir yorum yapmaya değmez" dedi.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

AİLEYE IRKÇILIK SUÇLAMASI YÖNELTMİŞLERDİ
Geçen mart ayında ekrana gelen ve büyük yankı uyandıran röportajda aile üyelerinden birinin, doğacak çocuğun ten rengi hakkında yorum yaptığını ileri sürmüştü. Markle, Archie'nin daha doğmadan ırkçılığa uğradığını da ileri sürdü. Markle "Kraliyet ailesi üyeleri Harry'ye, bebeğin koyu tenli olmasından ne kadar endişe ettiklerini söylediler." dedi. Markle, ten renginin koyu olabileceğinden endişe eden kraliyet ailesinin Archie'ye prens unvanı vermeyi reddettiğini de ekledi. Ayrıca ailenin Archie'ye 7 gün 24 saat koruma vermeyi reddettiğini de belirtti. Bunun Harry'ye bir kraliyet ailesi üyesi tarafından söylendiğini belirten Markle onun kim olduğunu da "zarar vermemek için" açıklamadı.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

KURAL GEREĞİ ZATEN PRENS OLAMAYACAKTI
Bu arada bu konuda Meghan Markle'ın hamile olduğu ilk açıklandığında gündeme gelen bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi. 2019'da Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Fakat ailenin kurallarına göre bebeğin babası Prens olsa da kendisi aynı unvanı taşıyamayacaktı.

Harry ile Meghanın ırkçılıkla suçladığı aile üyesi ortaya çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#PRENS CHARLES#Prens Harry#Meghan Markle

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen