Harry ve Meghan uzaktan meydan okudu, babasıyla ağabeyi öfke seline kapıldı: İnanmayın, onlar sahte krallık kurdular!

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Bazıları herkesin gözü önünde meydana gelen, bazıları da kapalı kapılar ardında yaşanan gerginlikler, kurulan entrikalar ve kavgalar.

Son dört yıldır Mountbatten- Windsor ailesi bu konuda dünya basınını ve sosyal medyayı hiç malzemesiz bırakmadı.

Kimi zaman sular biraz da olsa duruluyor, sonra hemen ardından büyüklü küçüklü fırtınalar çıkıyor.

Bu kez fırtına yaratan ise 2020 yılında İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle… Bu arada... Bu çiftin son dört yılda yarattığı 'küçük ölçekli' fırtınalardan biri bu..

KOLOMBİYA GEZİSİ SULARI YİNE BULANDIRDI

Zaten Sussex çifti epey zamandır yaptığı çıkışlarla benzer durumlara neden olmuştu. Bunlara yeni bir halkayı da Prens Harry ile Meghan Markle'ın dört günlük Kolombiya gezisi ekledi.

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Harry ile Meghan, bir süre önce başlattıkları çocuklar ve gençler için güvenli sosyal medya projesi kapsamında Kolombiya'ya gittiler.

Onlara ev sahipliğini ise ülkenin başkan yardımcısı Francia Marquez ile eşi yaptı. Çift, dört gün boyunca Kolombiya'da çeşitli etkinliklere katıldı, panellerde konuşmacı oldu, okulları ziyaret etti.

Aslına bakılırsa, İngiliz kraliyet ailesine yakın bazı uzmanların da kabul ettiği gibi başarılı bir tur gerçekleştirdiler.

Kendilerine özel fotoğrafçı, kamera ekibi ve bir video uzmanının eşlik etmesi de çiftin bu geziyi bir dijital platform için program haline getirecekleri iddialarını güçlendirdi.

HAYRANLARI SEVİNDİ, İNGİLİZ KRALİYET AİLESİ ÖFKELENDİ

İşin bu kısmı böyle.

Son olarak birkaç ay önce çıktıkları Namibya gezisinden sonra onları her gün basının manşetlerinde görmek isteyen hayranları da Meghan ile Harry'nin Kolombiya gezisinden memnun oldu.

Ama bu işten çok canı sıkılan birileri var: İngiliz kraliyet ailesi! Özellikle de Kral Charles ile büyük oğlu ve veliahdı Prens William. Yanına karısı Galler Prensesi Kate'i de ekleyelim.

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Özetle İngiliz kraliyet ailesi Harry ile Meghan'ın Kolombiya gezisinden de gezinin bu kadar ilgi çekmesinden de hiç memnun değil.

Hatta kraliyet uzmanlarının ileri sürdüğüne göre Charles ile William bu yüzden "öfke sellerine" kapıldı.

KRALİYET GEZİSİ ALGISI YARATILDI

Mirror gazetesine konuşan kraliyet uzmanı Tom Quinn bu konuda bir değerlendirme yaptı...

Kral Charles ile büyük oğlu Galler Prensi William ve karısı Kate Middleton'ın gelenek olduğu üzere Balmoral'da yaz tatiline gideceğini belirten Quinn ailenin yine de tam bir rahatlık içinde olmadığını, Harry ile Meghan'ın gezisinin kafalarını kurcaladığını ve onları aşırı kızdırdığını ileri sürdü.



Onun söylediğine göre Harry ile Meghan, her ne kadar artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi birer üyesi olmasa da dünya kamuoyunda bu gezinin gerçek bir kraliyet gezisi olduğu algısını yarattılar.

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İşte bu durum da Charles ve William başta olmak üzere İngiliz kraliyet ailesini öfkelendirdi.

'SAHTE KRALİYET AİLESİ'

Tom Quinn'in belirttiğine göre Charles ile William, ellerine geçen her fırsatta Harry ve Meghan'ı "sahte kraliyet ailesi üyeleri" olarak nitelendiriyor.

Onların "yasa dışı" olduğunu savunuyor.

Hatta Prens Harry ile Meghan Markle, hem birkaç ay önce çıktıkları Namibya gezisini hem de dört günlük Kolombiya gezisini "İngiliz kraliyet ailesine parmak sallamak" amacıyla düzenlediler bu yoruma göre.

Bütün bu iddialara rağmen İngiliz kraliyet ailesi, Harry ile Meghan'ın gezisi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

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Bunun yerine Charles'ın tek kız kardeşi ve aile hiyerarşisinde çok önemli bir yeri olan Prenses Anne'in yeni yaşını kutlamayı tercih etti.

GEZİYİ BAŞARILI BULANLAR DA VAR

Dört günlük Kolombiya gezisinin İngiliz kraliyet ailesindeki yankılarına ilişkin iddialar böyle. Tabii bir de işin diğer boyutu var: Harry ile Meghan boyutu.

Her ne kadar Tom Quinn, aksini savunsa da bazılarına göre de Meghan Markle ile Prens Harry'nin Kolombiya ziyareti gayet başarılıydı.

Express Gazetesi yazarı Nathan Kay, "Bu kez nefret trenine binenlerden olmayacağım... Meghan ile Harry'nin gezisi gayet başarılıydı" yorumunu yaptı.

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Ona göre gençlere ve çocuklara güvenli sosyal medya kullanımı konusunda başlatılan proje kapsamında çıktıkları bu tur, Harry ile Meghan açısından bir ilkti.

Bunu da "Meghan ile Harry, küresel anlamdaki tanınırlıklarını, kendi markalarını oluşturmak için değil toplumun iyiliği için kullanmak gerektiğini sonunda anlamış görünüyorlardı" sözleriyle ifade etti.





'KARIM... GURURUM BENİM'

Elbette geziyle ilgili başka bazı yorumlar da var. Bunlardan birine göre de Meghan ile Harry, Kolombiya'da attıkları her adımla İngiliz kraliyet ailesine önemli mesajlar verdiler.

Bu yoruma göre en önemli mesaj da Markle'a aitti.

Aileye katıldığı günden beri birçok söylentinin merkezinde yer alan Meghan, her ne kadar artık çalışan bir kraliyet ailesi üyesi statüsünü yitirmiş olsa da dünyayı etki altına alma konusunda kendisinden hiçbir şey eksilmediğini Buckingham Sarayı'na kanıtladı bu gezide.

Çiftin Kolombiya gezisiyle ilgili öne çıkan bir başka yorum da Meghan'ın, evliliği sayesinde bu kadar tanınmasını sağlayan Prens Harry'yi bile gölgede bıraktığı.





SEVGİ DOLU BAKIŞLAR

Bir başka deyişle evlenmeden önce de zaten dünyanın dikkatini çeken bir kişi olan Harry, karısının birkaç adım gerisinde kaldı.

Yine bu yorumlara göre Harry bu durumdan çok da rahatsız değil. Tam tersine karısı Meghan Markle'ın bu kadar dikkat çekmesinden ve gezinin yıldızı olmasından büyük gurur duyuyor.

Uzmanların en çok dikkat çeken yorumu ise "Harry, gittikleri her yerde karısına sevgi ve gurur dolu gözlerle baktı.. Bu görüntüler bile onun hem Kolombiya gezisinden hem de karısı Meghan Markle'dan ne kadar memnun olduğunu bir kanıtı" şeklinde oldu.

Harry ile Meghan Markle'ın Kolombiya gezisinin sembol görüntülerinden biri de tumba çaldıkları anlar oldu.

Bunun nedeni de Prens William ile Kate Middleton'ın iki yıl önce çıktıkları olaylı Karayipler gezisinin Jamaica ayağında tumba çaldığı görüntülerin akıllara gelmesi. Birçok kişi "Harry, ağabeyi William ne yaptıysa onu taklit etti" yorumunu yaptı.





