Harry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı

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KİLOMETRELER BİLE REKABETİ BİTİREMEDİ

Markle, her ne kadar kilometrelerce öteye taşınsalar da hala William ile Kate'in en büyük rakibi olarak görülüyorlar.

GERÇEK TAHT, UZAK BİR İHTİMAL OLSA DA...

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Harry ile Meghan, William ile Kate'in bir süredir ellerinde tuttukları bir unvanı aldı. Her ne kadar gerçek anlamda Büyük Britanya tahtına oturmaları çok uzak bir ihtimal olsa da bu konuda William ile Kate'i bir başka konuda "tahttan" indirdi.

'SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ETİKETLENEN KRALİYET ÇİFTİ'

Fotoğraf uzmanı Printique'in değerlendirmesine göre Prens Harry ile Meghan Markle; 2021 yılı içinde, Instagram'da en çok etiketlenen kişiler olarak "En fotojenik kraliyet çifti" unvanını ele geçirdi. Bu seneye kadar bu unvan Kate ile William'a aitti.

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BİR YILDA TAL 2.4 MİLYON KEZ ETİKETLENDİLER

Harry ile Meghan bu yıl içinde sosyal medyada tam 2.4 milyon kez etiketlendi.

KATE VE WILLIAM İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Onların hemen arkasında 2.2 milyon etiketlenme ile William ve Kate geliyor.

ONLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Kraliçe 2. Elizabeth ve bu yıl hayata veda eden eşi Prens Philip ise sadece 1.4 milyon kez etiketlendi sosyal medyada.

DIANA YILLAR ÖNCE ÖLDÜ AMA HALA POPÜLER

Prens Charles ile iki oğlunun annesi Prenses Diana'nın sosyal medyada etiketlenme sayısı 1.2 milyon.

İKİSİNİN TOPLAM ETİKETLENMESİ 362 BİN

Prens Charles ve şu anda evli olduğu Camilla ise tüm bu rakamların çok gerisinde. Çiftin sosyal medyada etiketlenme sayısı 362 bin 640.

SÖYLENTİLER ONLARA YÖNELİK MERAKI ARTIRDI

Tüm dünyadaki kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya etiketlemelerini ölçen araştırmaya göre İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ardından Monako Prensi Albert ile eşi Prenses Charlene geliyor. Çift, son dönemde hem Charlene'in sağlık sorunları hem de boşanma iddialarıyla gündemde.

EN ŞIK KRALİÇE, SOSYAL MEDYADA İNGİLİZLER KADAR POPÜLER DEĞİL

İspanya Kralı Felipe ile eşi Kraliçe Letizia'nın etiketlenme sayısı 102 bin.

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SOSYAL MEDYADA DA GÖLGEDE KALDI

İngiliz kraliyet ailesine geri dönersek... Her ne kadar aile içinde doğmuş olsalar da Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice, sosyal medyada fazla ilgi çekmiyor. Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'in etiketlenme sayısı 88 bin.

POPÜLERLİKLERİ ARTMADI

Kısa bir süre önce anne olan Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ise sadece 68 b.in kez etiketlendi.

BİR YILDA 78 BİN KEZ ETİKETLENDİLER

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Andrew ile eşi Sophie ise bir yıl içinde Instagram'da 78 bin kez etiketlendi.

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TEK BAŞINA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

Bu arada Printique'in konuya dair bir başka ilgi çekici analizi de var. Her ne kadar eşi Prens William ile birlikte etiketlenme konusunda Harry ile Meghan'ın gerisinde kalsa da Kate Middleton tek başına daha fazla etiketlendi bir yıl boyunca. 2021 boyunca Instagram'da Kate Middleton için 1.3 milyon etiket oluşturuldu.

Printique'nin değerlendirmesine göre kraliyet ailelesi hala dünyada milyonlarca kişi için bir cazibe merkezi. Özellikle de Prens Harry ile Meghan Markle, küresel anlamda heyecan yaratıyor. Onların Instagram'da bu kadar çok etiketlenmesi de bütün dünyada azalmayan bir ilgi gördüklerinin ve bazı konularda esin kaynağı olmalarının bir göstergesi.