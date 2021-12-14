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Harry ile Meghan "tahtı" William ile Kate'in elinden aldı

#Meghan Markle#Prens Harry#Kate Middleton
Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

İngiliz kraliyet ailesinin göz önünde üyeleri Harry ile William ve eşleri arasındaki "kapışma" bitmek bilmiyor. Prens Harry ile Meghan

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KİLOMETRELER BİLE REKABETİ BİTİREMEDİ
Markle, her ne kadar kilometrelerce öteye taşınsalar da hala William ile Kate'in en büyük rakibi olarak görülüyorlar.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

GERÇEK TAHT, UZAK BİR İHTİMAL OLSA DA...
Yapılan yeni bir araştırmaya göre Harry ile Meghan, William ile Kate'in bir süredir ellerinde tuttukları bir unvanı aldı. Her ne kadar gerçek anlamda Büyük Britanya tahtına oturmaları çok uzak bir ihtimal olsa da bu konuda William ile Kate'i bir başka konuda "tahttan" indirdi.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

'SOSYAL MEDYADA EN ÇOK ETİKETLENEN KRALİYET ÇİFTİ'
Fotoğraf uzmanı Printique'in değerlendirmesine göre Prens Harry ile Meghan Markle; 2021 yılı içinde, Instagram'da en çok etiketlenen kişiler olarak "En fotojenik kraliyet çifti" unvanını ele geçirdi. Bu seneye kadar bu unvan Kate ile William'a aitti.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

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BİR YILDA TAL 2.4 MİLYON KEZ ETİKETLENDİLER
Harry ile Meghan bu yıl içinde sosyal medyada tam 2.4 milyon kez etiketlendi.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

KATE VE WILLIAM İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ
Onların hemen arkasında 2.2 milyon etiketlenme ile William ve Kate geliyor.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

ONLAR ÜÇÜNCÜ SIRADA
Kraliçe 2. Elizabeth ve bu yıl hayata veda eden eşi Prens Philip ise sadece 1.4 milyon kez etiketlendi sosyal medyada.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

DIANA YILLAR ÖNCE ÖLDÜ AMA HALA POPÜLER
Prens Charles ile iki oğlunun annesi Prenses Diana'nın sosyal medyada etiketlenme sayısı 1.2 milyon.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

İKİSİNİN TOPLAM ETİKETLENMESİ 362 BİN
Prens Charles ve şu anda evli olduğu Camilla ise tüm bu rakamların çok gerisinde. Çiftin sosyal medyada etiketlenme sayısı 362 bin 640.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

SÖYLENTİLER ONLARA YÖNELİK MERAKI ARTIRDI
Tüm dünyadaki kraliyet ailesi üyelerinin sosyal medya etiketlemelerini ölçen araştırmaya göre İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin ardından Monako Prensi Albert ile eşi Prenses Charlene geliyor. Çift, son dönemde hem Charlene'in sağlık sorunları hem de boşanma iddialarıyla gündemde.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

EN ŞIK KRALİÇE, SOSYAL MEDYADA İNGİLİZLER KADAR POPÜLER DEĞİL
İspanya Kralı Felipe ile eşi Kraliçe Letizia'nın etiketlenme sayısı 102 bin.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

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SOSYAL MEDYADA DA GÖLGEDE KALDI
İngiliz kraliyet ailesine geri dönersek... Her ne kadar aile içinde doğmuş olsalar da Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice, sosyal medyada fazla ilgi çekmiyor. Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'in etiketlenme sayısı 88 bin.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

POPÜLERLİKLERİ ARTMADI
Kısa bir süre önce anne olan Prenses Beatrice ve eşi Edoardo Mapelli Mozzi ise sadece 68 b.in kez etiketlendi.

Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

BİR YILDA 78 BİN KEZ ETİKETLENDİLER
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Prens Andrew ile eşi Sophie ise bir yıl içinde Instagram'da 78 bin kez etiketlendi.

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Harry ile Meghan tahtı William ile Katein elinden aldı

TEK BAŞINA DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR
Bu arada Printique'in konuya dair bir başka ilgi çekici analizi de var. Her ne kadar eşi Prens William ile birlikte etiketlenme konusunda Harry ile Meghan'ın gerisinde kalsa da Kate Middleton tek başına daha fazla etiketlendi bir yıl boyunca. 2021 boyunca Instagram'da Kate Middleton için 1.3 milyon etiket oluşturuldu.

 

Printique'nin değerlendirmesine göre kraliyet ailelesi hala dünyada milyonlarca kişi için bir cazibe merkezi. Özellikle de Prens Harry ile Meghan Markle, küresel anlamda heyecan yaratıyor. Onların Instagram'da bu kadar çok etiketlenmesi de bütün dünyada azalmayan bir ilgi gördüklerinin ve bazı konularda esin kaynağı olmalarının bir göstergesi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meghan Markle#Prens Harry#Kate Middleton

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