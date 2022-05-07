Çocuklarını da alıp İngiltere'ye gidiyorlar: Ama balkona çıkmaları yasak

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PLATİN JÜBİLE KUTLAMALARI İÇİN GİDİYORLAR

Geçen ay Kraliçe 2. Elizabeth'e gayri resmi bir ziyarette bulunan Harry ile Meghan oradan da Invictus Games için Hollanda'ya geçmişti. Son gelen haber ise çiftin, iki çocuklarıyla birlikte Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek kutlamalar nedeniyle Londra'ya gideceği yönünde.

SÖZCÜLERİ AÇIKLADI

2020 yılında aileden ayrılan ve ABD California'ya yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle, çocuklarıyla birlikte Platin Jubile kutlamaları için Londra'ya gideceklerini sözcüleri aracılığıyla doğruladı. CNN International'a bir açıklama yapan sözcü "çiftin haziran ayında çocuklarıyla birlikte Platin Jubile kutlamalarına katılmaktan büyük bir heyecan ve memnuniyet duyduğunu" belirtti. Böylece Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Harry'nin, küçük kızı Lilibet'i ilk kez görmüş olacak. Bu arada Harry ve Meghan'ın kızları için seçtiği bu ismin, kocası Prens Philip tarafından Kraliçe Elizabeth için kullanıldığını da hatırlatalım. Bebeğin tam adı ise Lilibet Diana. Yani çift kızlarına isim verirken hem babaanne Diana'ya hem de büyük babaanne Elizabeth'e bir saygı gösterisinde bulundu.

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BALKONA ÇIKMALARINI BEKLEYENLERE HAYAL KIRIKLIĞI

Harry ile Meghan'ın Platin Jübile için Londra'ya gideceğinin kesin olarak belli olması hem kraliyet ailesinin takipçilerini hem de onların hayranlarını heyecanlandırdı. Fakat ortada bu hevesi kıracak bir durum da söz konusu. Her ne kadar daha önce basında 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in, torunu Harry ve ailesini doğum gününün de kutladığı Trooping The Colour geçidi sırasında Buckingham Sarayı'nın balkonuna davet ettiği haberleri çıksa da 2 Haziran'daki bu etkinlikte böyle bir durum gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

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SADECE ÇALIŞAN AİLE ÜYELERİ BALKONA ÇIKACAK

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "çok dikkatli bir gözden geçirme sonrasında" Trooping The Colours töreni sırasında balkona çıkacak kişilere sınırlama getirildiği belirtildi. Buna göre artık çalışan kraliyet ailesi üyesi olmadıkları yani aile içinde resmi bir görevleri olmadığı için Harry ile Meghan, Buckingham Sarayı'nın balkonunda görünmeyecek. İngiliz basınına göre Kraliçe'nin balkona çıkmasına yasak koyduğu bir başka aile üyesi daha var. O da ABD'li Virginia Guiffre tarafından aleyhine açılan taciz davasından tazminat ödeyerek kurtulan Prens Andrew. Onun da 2 Haziran'daki kutlamalar sırasında Buckingham'ın balkonuna çıkması yasaklandı.

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ONLAR ÇOCUKLARIYLA BALKONDA OLACAK

O geçitte Kraliçe'nin yanı sıra Prens Charles ve eşi Camilla, Prens William ve eşi Kate Middleton, Prens Edward ve eşi Sophie, Kraliçe'nin tek kızı Prenses Anne ve kocası Sir Timothy Laurence, Kent Dükü ve eşi Prenses Alexandra balkonda yer alacak. Bu arada Prens William'ın üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile Prens Edward ve eşi Sophie'nin iki çocuğu Louise ve James de balkonda yer alacak diğer üyeler.

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Kraliçe 2. Elizabeth, eşi Prens Philip anısına Londra'daki Westminister Abbey'de düzenlenen anma törenine oğlu Andrew'nun kolunda gitmişti. Adının karıştığı cinsel istismar davası nedeniyle unvanları alınan ve görevlerinden istifa eden Andrew'nun bu kadar göz önüne çıkarılması da bazı tepkilere yol açmıştı. Bu tepkilerin ardından Andrew da iki kızı da balkonda yer almayacak.

DİĞER ETKİNLİKLERE KATILACAKLAR

Bu duruma göre saray balkonunda halkı selamlamayacak olan Prens Harry ile Meghan Markle, kutlamalar kapsamındaki diğer etkinliklerde yer alacak. Bunlardan biri de St. Paul's Cathedrali'nde düzenlenecek olan tören. Daha geniş katılımlı bu törende balkona çıkması yasaklanan Prens Andrew da yerini alacak.

Bu arada İngiliz basınında yer alan bazı iddialara göre Harry ile Meghan'ın özel bir uygulamayla Buckingham Sarayı'nın balkonuna çıkabileceği olasılığı da değerlendiriliyor. Bu durumun ise en çok kardeşiyle arasındaki gerilim en yüksek noktaya ulaşmış olan Prens William'ı kızdıracağı söyleniyor. Harry ile Meghan'ın saray balkonuna çıkmasının Kraliçe'nin bu en özel gününü gölgede bırakacağı ihtimali de gündeme geliyor.

KRALİÇE, ÇOK SEVDİĞİ İKİ TORUNU İÇİN ÖZEL UYGULAMA YAPABİLİR

Bu arada Buckingham'dan yapılan açıklamaya göre balkona çıkmayacak olan Prens Andrew'nun iki kizi Eugenie ve Beatrice de orada bulunmayacak. Ancak Saray'a yakın kaynaklar Kraliçe'nin çok sevdiği iki torununu kutlamalarda ön plana çıkaracak bazı düzenlemeler yaptığını da ileri sürüyor.

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Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da. Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

BÜTÜN ETKİNLİKLERE KATILAMAYABİLİR

Bu arada başka dikkat çeken bir konu da var... O da Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu etkinliklerin hangisine katılacağı hangisinden uzak kalacağı. Bu konudaki ayrıntılı açıklamaların da etkinliklerin tarihlerine yakın zamanlarda yapılacağı belirtildi. Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan Platin Jübile kutlamaları 2 Haziran'daki Troping the Colours ile başlayacak. Ardından 3 Haziran'da sarayda bir konser ve Derby at yarışları var. Bu uzun kutlamalar 5 Haziran'daki özel bir geçitle sona erecek.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen ve bu yüzden birçok programını iptal eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten onu eskisi gibi görmek isteyenleri üzen bir haber geldi. Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe'nin bu ay için planlanan üç, haziran için planlanan bir etkinliğe katılamayacağı Buckingham Sarayı tarafından resmen duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Kraliçe 2. Elizabeth, 11 Mayıs, 18 Mayıs ve 25 Mayıs'ta Buckingham Sarayı'nda, 29 Haziran'da da Holyroodhouse'da düzenlenecek olan açık hava partilerine katılamayacak. Kraliçe, bu etkinliklerde kraliyet ailesinin başka üyeleri tarafından temsil edilecek. Bu karanın nedenine gelirsek... Yapılan değerlendirmelere göre tüm bu etkinliklerde Kraliçe'nin bir saatten fazla ayakta durması gerekiyor. Ayrıca açık hava partilerinde konuklarla ilgilenmek için de dolaşmak zorunda. Bir süredir hareketliliği ile ilgili sorunları olduğu bilinen Kraliçe 2. Elizabeth'in bu etkinliklere bu yüzden katılmayacağı belirtiliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, babasının ölümü nedeniyle 2 Şubat 1952'te tahta çıktı. Taç giyme töreni ise bir yıl sonra yapıldı. Bu törende de bir ilk yaşandı. Tören, TV'den yayınlandı. Westminister Abbey'deki tören 2 Haziran 1953'te gerçekleşti. Bu gösterişli törenin hazırlıkları ise 14 ay sürdü.