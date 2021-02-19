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Haber Giriş: 19.02.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Harry bütün unvanlarını kaybetti

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Harry bütün unvanlarını kaybetti
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Prens Harry ve Meghan Markle'ın çalışan kraliyet ailesi üyeliğine geri dönmeyeceği resmi olarak açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Prens Harry sahip olduğu onursal askeri unvanlarından da vazgeçiyor.

Saray'dan yapılan açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyecek.

Prens Harry ve Meghan Markle, bebekleri Archie ile birlikte ABD'de yaşıyor. Çift, geçtiğimiz hafta ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu.

 

 

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