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Haber Giriş: 28.12.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt

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Hare Sürel'den eski sevgilisi Cem Yılmaz'a kalp emoji’li yanıt
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2009 yılında aşk yaşadığı oyuncu Hare Sürel’le yeniden barıştığı iddia edildi.

Cem Yılmaz’ın adı Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Ancak bu aşk iddiaları ikili tarafından kısa sürede yalanlanmıştı. Ünlü komedyenin bu kez de eski aşkı Hare Sürel’le yeniden barıştığı öne sürüldü.

Hare Sürelden eski sevgilisi Cem Yılmaza kalp emoji’li yanıt

ÖDÜLLÜ FİLM ADI GİBİ
Sürel, 1992 yılında tuttuğu günlükten bir sayfayı Instagram hesabında “Hoşçakal anılarım” notuyla yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımına Cem Yılmaz, “Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi” diye yanıt verdi. Yılmaz’ın yaptığı yoruma Hare Sürel’in kalp emojisi koyması da ‘yeniden barıştılar’ iddialarını güçlendirdi.
Hare Sürelden eski sevgilisi Cem Yılmaza kalp emoji’li yanıt

PEK YAKINDA FİLMİNDE ROL ALDI 

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Hare Sürel en son "Pek Yakında"nın da filminde bir araya gelmişti.

Hare Sürelden eski sevgilisi Cem Yılmaza kalp emoji’li yanıt



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