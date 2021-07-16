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Haber Giriş: 16.07.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı

Simge ve Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sahne aldı. İkili, hem eğlenceli hem de romantik anlar yaşattı.

Simge ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ile Eralp Görgün’den kurulu Rubato önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıktı.

Simge’nin performansı ile başlayan konser Rubato ile devam etti. İkiliyi izlemeye gelenler hem eğlenceli hem de romantik saatler geçirdi.

Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı


Simge ve Rubato, Ercan Saatçi ile Ufuk Yıldırım bestesi “Sus”, İbrahim Tatlıses klasiklerinden “Kal Benim İçin” ve Sezen Aksu şarkılarından “Ben de Yoluma Giderim” şarkılarında düet yaptı. Simge, sahnedeki dansıyla bolca alkış aldı.

Harbiye’de Simge ve Rubato rüzgarı


Simge ve Rubato’yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş ve Gonca Vuslateri vardı. Vuslateri, “Size bayılıyorum” dedikten sonra sahneye çıkarak Sezen Aksu’yu taklit etti. 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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