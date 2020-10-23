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Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Harbiye’de bir usta

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Harbiye’de bir usta
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Şener Şen önceki akşam “Zengin Mutfağı” adlı oyunuyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirci karşısına çıktı.

Duayen oyuncuyu izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz da vardı. Oyun sonrası kulise giderek Şen’i tebrik eden Yılmaz, çıkışta kalabalığın arasına karışarak objektiflerden kaçtı. Şen ise arka kapıdan aracıyla çıkarken görüntülendi. Sanatçı, muhabirlere “Kolay gelsin arkadaşlar, iyi akşamlar” diyerek uzaklaştı.

Harbiye’de bir usta


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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