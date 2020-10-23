Harbiye’de bir usta

Duayen oyuncuyu izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz da vardı. Oyun sonrası kulise giderek Şen’i tebrik eden Yılmaz, çıkışta kalabalığın arasına karışarak objektiflerden kaçtı. Şen ise arka kapıdan aracıyla çıkarken görüntülendi. Sanatçı, muhabirlere “Kolay gelsin arkadaşlar, iyi akşamlar” diyerek uzaklaştı.





