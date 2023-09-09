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Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi

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#Mehmet Erdem#Ahmet Kaya#Harbiye Açıkhava
Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:54

Mehmet Erdem, 2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Ahmet Kaya’yı Harbiye Açıkhava’da verdiği konserle andı. Night Flight Symphony Orchestra ile sahneye çıkan Erdem, Ahmet Kaya’nın şarkılarını seslendirdi.

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu geçen perşembe “An Epic Symphony” projesi kapsamında Ahmet Kaya gecesine ev sahipliği yaptı.

Gecenin solisti Mehmet Erdem, Ahmet Kaya’nın şarkılarını Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde seslendirdi. Ünlü şarkıcı konserin açılışını Ahmet Kaya’nın “Şafak Türküsü” adlı eseriyle yaptı.

Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi


Erdem şarkıyı söylerken sahneye çıkan oyuncu Ali Seçkiner Alıcı da “Şafak Türküsü”nü şiir olarak seslendirdi.

Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi


Konserin ilerleyen saatlerinde şiir okuyan diğer ünlü isim ise Nejat İşler oldu.

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Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi

Oyuncu, sözleri Yusuf Hayaloğlu’n ait Ahmet Kaya’nın “Birazdan Kudurur Deniz” adlı şarkısını şiiri olarak okudu. İşler’in performansı ayakta alkışlandı.

Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi


Mehmet Erdem konser sonunda “Çok düşündüm ve bu konseri yapmaya karar verdim, iyi ki de yapmışım. İnanıyorum ki Ahmet Kaya’nın her bir şarkısı muhteşem, siz de çok sevdiniz. Alkışlarınızdan anlaşılıyor” dedi.

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#Mehmet Erdem#Ahmet Kaya#Harbiye Açıkhava

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