Harbiye’de Ahmet Kaya gecesi

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu geçen perşembe “An Epic Symphony” projesi kapsamında Ahmet Kaya gecesine ev sahipliği yaptı.



Gecenin solisti Mehmet Erdem, Ahmet Kaya’nın şarkılarını Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde seslendirdi. Ünlü şarkıcı konserin açılışını Ahmet Kaya’nın “Şafak Türküsü” adlı eseriyle yaptı.

Erdem şarkıyı söylerken sahneye çıkan oyuncu Ali Seçkiner Alıcı da “Şafak Türküsü”nü şiir olarak seslendirdi.

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Konserin ilerleyen saatlerinde şiir okuyan diğer ünlü isim ise Nejat İşler oldu.

Oyuncu, sözleri Yusuf Hayaloğlu’n ait Ahmet Kaya’nın “Birazdan Kudurur Deniz” adlı şarkısını şiiri olarak okudu. İşler’in performansı ayakta alkışlandı.