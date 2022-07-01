Hararetli görüşme... Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu tatilde!

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Hararetli görüşme

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Hande Ataizi sezon finalinin ardından soluğu Bodrum’da aldı.

Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon ile birlikte Türkbükü’nde bir otelde görüntülendi.

Rüzgarlı hava sebebiyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi otelin locasında vakit geçirdi. Uzun süre telefonuyla hararetli bir şekilde konuşan Ataizi, görüşmesi bittikten sonra şezlonguna dönerek sevgilisiyle güneşlendi. (Kamil SÜMER)

Yazlık poz

Yakında nikâh masasına oturacak olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, yakın arkadaşları Aydan Taş ile tatile çıktı. Makedonya’daki Ohrid Gölü’nde Şahin ve Taş suya girdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Sahnede dekolteye evet bikinili fotoğraflara hayır

Aslı Hünel önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile Bodrum’daydı. Şarkıcının denize elbiseyle girmesi objektife böyle yansıdı.

Aslı Hünel, önceki gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi. Yurtsever, eşi Hünel’e sık sık sarılarak öpücüklere boğdu. Aslı Hünel’in elbiseyle denize girmesi dikkat çekti.

Hünel, “Beni bikini ile yakalayamazsınız. Sahnede dekolteye evet ama bikinili görüntülenmeyi sevmiyorum. Örf ve adetlerimize çok bağlı bir insanım. Sonuçta bizi milyonlarca insan izliyor görüntü kirliliğine gerek yok” dedi.

Şarkıcı, parmağındaki tektaş yüzüğü hakkında ise şu açıklamayı yaptı: “Abartılacak kadar çok pahalı bir şey değil. Kuyumcunun söylediğine göre ‘sanat camiasında en büyük tektaşı benim parmağımda. Ben de kuyumcunun yalancısıyım.” (Kamil SÜMER)

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