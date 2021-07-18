BÄ°R DÄ°ZÄ° FOTOÄžRAF PAYLAÅžTI

Hemsworth; eÅŸiyle birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Bu seri iÃ§inde en Ã§ok dikkat Ã§ekmen ve beÄŸeni alan paylaÅŸÄ±mÄ± ise birlikte yaptÄ±klarÄ± spor sonrasÄ±nda, gÃ¼Ã§lÃ¼ kaslarÄ±yla eÅŸini sarÄ±p sarmaladÄ±ÄŸÄ± pozu oldu. Hemsworth'Ã¼n "Mutlu yÄ±llar muhteÅŸem" notuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu pozlara Ã§iftin takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.





HANGÄ°SÄ°NÄ°N BACAK KASLARI DAHA GÃœÃ‡LÃœ BÄ°LEMEDÄ°K

Chris Hemsworth'Ã¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ±na yorum yazanlardan biri Elsa Pataky'nin Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu belirtti. BazÄ± takipÃ§ileri de asÄ±l ÅŸanslÄ± kiÅŸinin Chris Hemsworth olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bir baÅŸkasÄ± da "Birinin bana o kaslarÄ±yla sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum" diye yazdÄ±. Hemsworth'Ã¼n bir takipÃ§isi ise Elsa Pataky'nin bacak kaslarÄ±nÄ±n, Hemsworth'ten Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu savundu.

Â O PAYLAÅžIM DA OLAY OLMUÅžTU

Chris Hemsworth'Ã¼n kaslarÄ± daha Ã¶nceki bir paylaÅŸÄ±mÄ±nda da Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. Chris Hemsworth'Ã¼n bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± mayoluU paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi. Bunlar arasÄ±nda en ilginci de "karÄ±n kaslarÄ±nÄ±n uzaydan bile gÃ¶rÃ¼nebileceÄŸine" dair yorum oldu.

Â UZAYDAN BÄ°LE GÃ–RÃœNEN KARIN KASLARI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Avengers ve Thor serisiyle tanÄ±nan Chris Hemsworth, eÅŸi Elsa Pataky ve Ã§ocuklarÄ±ndan ikisiyle Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bu pozda Hemsworth, Ã¼stsÃ¼z bir ÅŸekilde sadece mayosuyla gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°ÅŸte bu paylaÅŸÄ±mÄ±n en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± Chris Hemsworth'Ã¼n karÄ±n kaslarÄ± oldu. BirÃ§ok takipÃ§isi oyuncunun, beyazperdede yeni bir kahramanÄ± canlandÄ±rÄ±p canlandÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± sordu. DiÄŸer birÃ§ok takipÃ§isi de aktÃ¶rÃ¼n kaslarÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±ran yorumlar yaptÄ±.Â



Hemsworth'e bir takipÃ§isi "KaslarÄ±nÄ± kilometrelerle Ã¶teden gÃ¶rebilirsiniz" diye yazdÄ± bir baÅŸka takipÃ§isi de bu yoruma "SanÄ±rÄ±m Chris'in karÄ±n kaslarÄ±nÄ± uzaydan bile gÃ¶rebilirsiniz" diye yanÄ±t verdi.

Â Ã–NCEDEN ARAÅžTIRMA YAPMIÅž

Evliliklerinde 10 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan Elsa Pataky ile Chris Hemsworth'Ã¼n tanÄ±ÅŸma hikayesi de oldukÃ§a ilginÃ§. Ä°spanyol model Pataky ile AvustralyalÄ± Hemsworth, ortak menajerlik ajanslarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±. Fakat sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Hemsworth, daha Ã¶nceden internet Ã¼zerinden Pataky ile ilgili araÅŸtÄ±rmalar yapmÄ±ÅŸ.





ÃœÃ‡ Ã‡OCUKLARI VAR

Ã‡ift, tanÄ±ÅŸtÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra birbirlerine aÅŸÄ±k oldu ve romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. AÅŸklarÄ± baÅŸladÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da 2010 yÄ±lÄ±nda evlendiler. Pataky ile Hemsworth'Ã¼n India Rose, Sasha ve Tristan adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Â ADRIAN BRODY Ä°LE AÅžK YAÅžADI

Elsa Pataky daha Ã¶nce Ã¼nlÃ¼ oyuncu Adrien Brody ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle de Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu. 2006 yÄ±lÄ±nda iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸlayan Pataky ile Brody Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±n sonunda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Evlenmelerini bekleyen hayranlarÄ± ise bÃ¼yÃ¼k bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±.





ROL ARKADAÅžIYLA AÅžK YAÅžADI

Chris Hemsworth ise en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisini Isabel Lucas ile yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, birlikte rol aldÄ±klarÄ± Home and Away adlÄ± dizinin setinde tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.



KARDEÅžLERÄ° DE ÃœNLÃœ

Bu arada Hemsworth'Ã¼n kardeÅŸi Liam'Ä±n da Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olduÄŸunu ve Miley Cyrus ile iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± iliÅŸkisinin, aniden baÅŸlayÄ±p aynÄ± hÄ±zla biten evliliÄŸinin de Ã§ok konuÅŸulduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Chris Hemsworth'Ã¼n diÄŸer kardeÅŸi Luke de oyuncu.

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