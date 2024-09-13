Hangisi annesi hangisi kızı! Ünlü model annesinin 30 yıllık efsane elbisesiyle kırmızı halıda

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Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük süper modellerinden biri olan annesine adeta ikizi kadar benzeyen genç model de bu isimlerden biri.

Üstelik daha 23 yaşında olmasına rağmen değme modellere taş çıkarak bir deneyime sahip.

Ünlü model Kaia Gerber küçük bir rolü olduğu ilk filminin galasında kırmızı halıya bu muhteşem beyaz elbiseyle çıktı... Elbisenin hikâyesi ise dikkat çekici...

MODA DÜNYASININ UNUTULMAZ İSİMİNİN KIZI DA KENDİSİ GİBİ BİR SÜPER MODEL OLDU

Çünkü ünlü annesi ve ona olan benzerliği sayesinde ilk modellik tecrübesini sadece 10 yaşındayken Versace’nin çocukları için hazırladığı koleksiyonu tanıttığı defilesinde yürüyerek yaşadı.

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Moda dünyasının unutulmaz güzeli Cindy Crawford’un eski model ve iş insanı Rande Gerber’la yaptığı ikinci evliliğinden doğan ikinci çocuğu olan 23 yaşındaki Kaia Gerber, genç yaşına rağmen şimdiden annesinin tahtına aday gösteriliyor.

Anneler ve kızlar birbirine benzer ancak Cindy Crawford ve Kaia Gerber'in benzerliği insanı şaşırtacak seviyede...

16 yaşından beri yetişkin koleksiyonları için modellik yapan Kaia Gerber sadece modelliğiyle değil bir dönem dünyanın en güzel kadınları arasında sayılan annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

GÖRENLER İKİZ SANIYOR

Hatta anne kızı yan yana görenler onları ikiz bile sanabiliyor…

Üç yıla yakındır Hollywood’un yükselen yıldızlarından Austin Butler’la birlikte olan Kaia Gerber, hem işte hem de aşka kazanıyor desek yalan olmaz…

Kaia Gerber de tıpkı annesi gibi başarılı bir model oldu ve mesleğinde emin adımlarla ilerliyor

Bir kız çocuğunun annesinin dolabından bir şeyler ödünç alması son derece alışılmış bir durum. Ama bu anne ve kız dünya çapında yıldızlar olunca durum biraz değişiyor.

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Kaia Gerber, dün akşam 2024 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Shell filminin galasında kırmızı halısında giydiği kıyafetle annesi Cindy Crawford'a saygı duruşunda bulundu.

Cindy Crawford bu muhteşem beyaz elbiseyi 1993'teki Oscar töreni için özel olarak diktirmişti... Aynı elbise bu kez kızının üzerinde, hem de 31 yıl sonra ortaya çıktı

Gerber, annesi Crawford'un 1993 Oscar töreni için özel olarak diktirdiği elbisenin bir kopyası olan, beyaz, Hervé Leger imzalı, vücudu saran, maksi elbisesiyle süper model annesinin adeta klonu gibi görünüyordu.

ANNESİNİN 31 YIL ÖNCE GİYDİĞİ İKONİK ELBİSE BU KEZ KIZININ ÜZERİNDE

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Gerber'in stilisti Molly Dickson Vogue'a “Kaia bana bu galada giyeceği şey için danıştı. Ben de Cindy'nin bu unutulmaz görüntüsünü yeniden yaratıp saygı duruşunda bulunmanın harika olacağını düşündüm” açıklamasını yaptı.

Anne kızın inanılmaz benzerliği aynı elbiseyi giydiklerinde daha çok göze çarptı

Annesi gibi Gerber de elbiseyi bir çift beyaz sivri burunlu ayakkabıyla giydi.

Kaia sadece annesinin elbisesini tercih etmekle kalmadı, aynı görünüm ve aksesuarları da kullandı. Vintage elmas takılar için annesinin etkileyici mücevher koleksiyonundan bir çift elmas küpe, uyumlu bir kolye ve saat ile tamamladığı görünümünü sade tutan genç yıldız sade makyajıyla da annesinin tam bir kopyası gibi görünüyordu.

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Cindy Crawford, kızının 31 yıl sonra giydiği bu meşhur beyaz elbiseyi 1993’teki Oscar töreninde giymiş, törene de o günlerde evli olduğu ilk eşi Richard Gere’le katılmıştı.

ÜNLÜ MODEL MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULMUŞTU

Cindy Crawford ve Hollywood’un en yakışıklı aktörlerinden Richard Gere 1991’de evlenmiş ve dört yıl evli kaldıktan sonra yollarını ayırmıştı.

Cindy Crawford'un ikinci eşi Rande Gerber'le tam 26 yıldır mutlu bir evliliği var

O dönem bu ayrılık hakkında hiç konuşmayan Crawford, yıllar sonra usta aktörle yürümeyen evliliği için “nasıl ünlü olunacağı” da dahil olmak üzere birçok şeyi Richard Gere'dan öğrendiğini itiraf etmiş ancak aralarındaki yaş farkının ve işlerinden dolayı sürekli ayrı kalmalarının boşanmalarının ardında yatan sebep olduğunu açıklamıştı.