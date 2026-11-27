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Onlar ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rsa uÄŸraÅŸsÄ±n bunlar da asla unutulmaz. Hatta sanki "istenmeyen bir miras gibi" gelecek nesillere bile aktarÄ±lÄ±r.Â

Ä°ÅŸte bugÃ¼n Hollywood'un yaÅŸlanmayan yÃ¼zlerinden biri olarak bilinen Rob Lowe da geÃ§miÅŸinde bÃ¶yle tatsÄ±z anÄ±lar bulunanlardan biri.Â

ArtÄ±k 62 yaÅŸÄ±nda, 29 yÄ±llÄ±k evli hatta kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce kayÄ±npeder bile olan Lowe, genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki kendisini utandÄ±ran skandal hakkÄ±nda ilk kez bu kadar aÃ§Ä±k konuÅŸtu.

Lowe, hayatÄ±nÄ± anlatan ve bir dijital platformda yayÄ±nlanan Rob Lowe: The Outsider adlÄ± belgeselde, iki kadÄ±nla birlikte olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iÃ§eren ve sonradan kamuoyuna da sÄ±zan yatak odasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hakkÄ±nda konuÅŸtu.

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1988 yÄ±lÄ±nda tam da Rob Lowe'un, kariyerinin en parlak olduÄŸu dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±ktÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bir gece kulÃ¼bÃ¼nde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iki genÃ§ kadÄ±nla geceyi birlikte geÃ§irdi Lowe. Hatta kendi kamerasÄ±yla o anlarÄ± kaydetti.

Ama o kadÄ±nlardan biri 16 yaÅŸÄ±nda Ã§Ä±kÄ±nca bu kaÃ§amak bir skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Rob Lowe o sÄ±rada henÃ¼z 24 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Oyuncu, belgeselde "Tarihi yeniden yazmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yorum. Ama bulunduÄŸumuz mekan 21 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ kiÅŸilerin girebildiÄŸi bir yerdi" dedi.

Sonra da sonra sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini: "ÃœnlÃ¼ bir oyuncuydum ve iÃ§eri girerken kimlik gÃ¶stermem gerekmiÅŸti. KÄ±zlardan birinin reÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinlikle bilmiyordum. O kaseti de Ã§aldÄ±lar."

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Rob Lowe, kaseti Ã§alanlarÄ±n kendisinden yÃ¼klÃ¼ miktarda para istediÄŸini de sÃ¶yledi. "Kasetin gizli kalmasÄ± iÃ§in bana ÅŸantaj yaptÄ±lar. Ama buna boyun eÄŸmek istemedim" diye anlattÄ± Lowe.

O 24 dakikalÄ±k kasetle ilgili haber tam da Rob Lowe'un baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Bad Influence filminin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Cannes Film Festivali'nde olduÄŸu dÃ¶nemde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Lowe da ABD'de bu olay yÃ¼zÃ¼nden manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± o zaman Ã¶ÄŸrendi zaten.

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan festivali izleyen gazeteciler ona bu kasetle ilgili kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran sorular sordu. Ama Lowe bunlarÄ±n hiÃ§birine yanÄ±t vermedi.

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Bu konuda da Hollywood'un kendisinden daha Ã¼nlÃ¼ ve tecrÃ¼beli isimlerinin Ã¶ÄŸÃ¼tlerini tuttu. Kendi deyimiyle "DiÅŸini sÄ±kÄ±p yoluna devam etti."

Yine de o dÃ¶nem, Rob Lowe'un hayatÄ±nÄ±n en yalnÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemi oldu. Kendi iÃ§ine kapandÄ±, evinden hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. SonrasÄ±nda da bu zorluklarÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼.

Rob Lowe, 16 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k bir genÃ§ kÄ±zla birlikte olduÄŸu iÃ§in herhangi bir ceza almadÄ±. Hatta bir suÃ§lamayla bile karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±. Bunda da olayÄ±n meydana geldiÄŸi Georgia eyaletinin yasalarÄ±nÄ±n etkisi var.

Eyalet yasalarÄ±na gÃ¶re 14 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki kiÅŸilerle cinsel iliÅŸkiye girmek suÃ§ sayÄ±lmÄ±yordu. Federal yasalar cinsel iÃ§erikli kayÄ±tlar iÃ§in ise yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 18 olarak belirlemiÅŸti.

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Rob Lowe, 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zla ilgili sorununu, mahkeme dÄ±ÅŸÄ±nda bir uzlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼mledi.

Oyuncu, bu olayÄ±n Ã¼zerinden Ã¼Ã§ yÄ±l geÃ§tikten sonra Sheryl Berkoff ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. 1991 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin yuvasÄ± hala ayakta.

Ã‡iftin 31 yaÅŸÄ±nda John Owen ve 33 yaÅŸÄ±nda Matthew Edward adÄ±nda iki oÄŸlu var.

Lowe ve Berkoff'un bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Matthew, geÃ§en yaz Emily Markus ile evlendi.