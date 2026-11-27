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Onlar ne kadar uÄŸraÅŸÄ±rsa uÄŸraÅŸsÄ±n bunlar da asla unutulmaz. Hatta sanki "istenmeyen bir miras gibi" gelecek nesillere bile aktarÄ±lÄ±r.Â
Ä°ÅŸte bugÃ¼n Hollywood'un yaÅŸlanmayan yÃ¼zlerinden biri olarak bilinen Rob Lowe da geÃ§miÅŸinde bÃ¶yle tatsÄ±z anÄ±lar bulunanlardan biri.Â
Lowe, hayatÄ±nÄ± anlatan ve bir dijital platformda yayÄ±nlanan Rob Lowe: The Outsider adlÄ± belgeselde, iki kadÄ±nla birlikte olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri iÃ§eren ve sonradan kamuoyuna da sÄ±zan yatak odasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri hakkÄ±nda konuÅŸtu.
1988 yÄ±lÄ±nda tam da Rob Lowe'un, kariyerinin en parlak olduÄŸu dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±ktÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler.
Ama o kadÄ±nlardan biri 16 yaÅŸÄ±nda Ã§Ä±kÄ±nca bu kaÃ§amak bir skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Rob Lowe o sÄ±rada henÃ¼z 24 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.
Sonra da sonra sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini: "ÃœnlÃ¼ bir oyuncuydum ve iÃ§eri girerken kimlik gÃ¶stermem gerekmiÅŸti. KÄ±zlardan birinin reÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinlikle bilmiyordum. O kaseti de Ã§aldÄ±lar."
O 24 dakikalÄ±k kasetle ilgili haber tam da Rob Lowe'un baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Bad Influence filminin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Cannes Film Festivali'nde olduÄŸu dÃ¶nemde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼.
DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan festivali izleyen gazeteciler ona bu kasetle ilgili kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ran sorular sordu. Ama Lowe bunlarÄ±n hiÃ§birine yanÄ±t vermedi.
Yine de o dÃ¶nem, Rob Lowe'un hayatÄ±nÄ±n en yalnÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemi oldu. Kendi iÃ§ine kapandÄ±, evinden hiÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. SonrasÄ±nda da bu zorluklarÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼.
Eyalet yasalarÄ±na gÃ¶re 14 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki kiÅŸilerle cinsel iliÅŸkiye girmek suÃ§ sayÄ±lmÄ±yordu. Federal yasalar cinsel iÃ§erikli kayÄ±tlar iÃ§in ise yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± 18 olarak belirlemiÅŸti.
Rob Lowe, 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±zla ilgili sorununu, mahkeme dÄ±ÅŸÄ±nda bir uzlaÅŸmayla Ã§Ã¶zÃ¼mledi.
Ã‡iftin 31 yaÅŸÄ±nda John Owen ve 33 yaÅŸÄ±nda Matthew Edward adÄ±nda iki oÄŸlu var.
Lowe ve Berkoff'un bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Matthew, geÃ§en yaz Emily Markus ile evlendi.