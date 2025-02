Hangi işe el atsa başarısız oldu... Şimdi de başı küçük bir kasabayla dertte… ‘Onu dava edecek paramız yok’

Haberin Devamı

İspanya'nın Porreres adındaki küçük kasabasının başı dünyanın en ünlü isimlerinden biriyle dertte.

Bunun sebebi ise kasabanın 1370 yılına dayanan amblemi…

Meghan Markle'ın İngiltere'den ayrıldığından beri neredeyse hiçbir işi rast gitmedi...

KÖTÜ GİDEN İŞLERE SON VERMEK İSTEMİŞTİ

İngiliz kraliyet ailesinin prensi Harry’yle evlendikten iki sene sonra onu da alıp memleketi ABD’ye dönen Meghan Markle uzunca bir süredir kendine yeni bir imaj yaratmaya çalışıyor.

Bunu da önce verdiği röportajlar ve hayatlarıyla ilgili bir belgesel çektirerek yapmaya başlamıştı.

Zaten aile ile Harry ve Meghan’ın arası da tam bu sebeplerden iyice bozulmuştu.

Reçel satmak ve benzer "lifestyle" ürünleri pazarlamak için kurduğu şirketin adını ve logosunu değiştiren Meghan'ın başı şimdi de küçük bir kasabayla dertte

Kendini bir Hollywood yıldızı gibi görmek isteyen ancak oyunculuğa geri dönemeyen Meghan Markle kendine çeşit çeşit ürünler satacağı bir “lifestyle” yani yaşam markası kurmuştu.

Bunun ilk adımı olarak da lezzetli reçeller yapıp satmaya karar vermişti. Daha sonra da kendi sunacağı bir yemek programı için kolları sıvadı.

REÇEL SATAMAYINCA MARKASININ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Meghan Markle ne yapsa bir şekilde “elinde kaldı” ve girişimleri hep başarısızlığa uğradı.

En sonunda kurduğu markanın logosunu değiştiren ve böylece her şeye yeni bir başlangıç yapmak isteyen Meghan Markle’ın adı küçük bir İspanyol kasabasıyla anılmaya işte tam da o zaman başladı.

American Riviera Orchard adını verdiği markasının ismini değiştiren Meghan’ın seçtiği yeni isim “As Ever” oldu. Ve “istenmeyen gelin” lakaplı düşes markanın logosunu da yeniledi.

İspanya'nın Porreres adındaki küçük kasabasının Belediye Başkanı Xisca Mora, Meghan Markle'ın marka logosunu kendi armalarından "çaldığını" düşünüyor

Ancak biraz önce bahsettiğimiz o küçük İspanyol kasabası Porreres’in belediye başkanına göre bu yeni logo kendi kasabalarının ambleminden “çalıntı”.

KÜÇÜK BİR İSPANYOL KASABASI BİR ANDA BU HİKÂYEYE DAHİL OLUNCA...

Belediye Başkanı Xisca Mora, İspanya'nın küçük Porreres kasabasının sırlar önce çizilen ve kasabanın girişinde dalgalanan armasının Meghan Markle’ın yeni logosuyla neredeyse aynı olduğunu söylüyor.

Meghan şirketinin yeni adını ve logosunu kızı Lilibet'in uzaktan çekilmiş bir fotoğrafıyla böyle duyurmuştu

Normalde böyle bir durumda kasaba adına ünlü düşese dava açma hakkı olan Xisca Mora ise bunu yapamamaktan şikayetçi.

Çünkü Porreres kasabası bu “çalıntı” amblem için açılacak davanın masraflarını bile karşılayamayacak kadar küçük bir bütçesi olan bir belediyeye sahip.

Solda Meghan Markle'ın logosu sağda ise kasabanın arması yer alıyor...

El Pais gazetesine verdiği röportajda Xisca Mora “İntihal davası açmak karmaşık ve masraflı bir iş ve bizimki gibi küçük bir belediye meclisi İngiliz kraliyetine karşı savaşacak durumda değil” sözlerini kullandı.

Porreres'in armasında iki kırlangıç arasında bir palmiye ağacı yer alırken, Markle'ın logosunda iki sinek kuşu arasına sıkışmış bir palmiye ağacı bulunuyor.

"BİZİM DAVA İÇİN PARAMIZ YOK, LOGOYU DEĞİŞTİRSİN"

Belediye Başkanı Mora, dava açacak paraları olmadığını ancak Meghan Markle'ın logosunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor.

Xisca Mora kasaba halkının durumdan rahatsız olduğunu, Meghan'a dava açacak paralarının olmadığını ancak logoyu değiştirip oraya giderse kasabada iyi ağırlanacağını söylüyor

Çünkü kasabalarının arması “kültürleri için çok özel” ve bunu başka şekilde kullanmak o kültüre yapılmış bir hakarete eşdeğer olacak…

Daily Mail'e de bir röportaj veren Mora, “Bu arma yüzlerce yıl önce kurulduğundan beri kasabamızla bağlantılıdır. Hâlâ biraz şoktayız. İlk başta bunun sahte bir haber olduğunu düşündük çünkü neler olduğunu bilmiyorduk” demişti.

Xisca Mora iki şekil arasında “inkâr edilemez” benzerliklere dikkat çekerek, onları birbirinden ayıran tek şeyin farklı kuş türleri ve renk seçimleri olduğunu iddia etti ve “Ama neredeyse aynılar” dedi.

KASABA SAKİNLERİ ÜZGÜN: REÇEL İÇİN KULLANILDIK

Belediye Başkanı ayrıca, Markle'ın armalarını “dünyanın dört bir yanında reçel gibi ürünler satmak” için kullanması nedeniyle kasaba sakinlerinin “üzgün” olduğunu iddia etti.

Mora mevcut durumu “Gerçek şu ki, bu durum bir zamanlar pek tanınmayan kasabamıza sadece birkaç saat içinde biraz tanıtım sağlamış olsa da, armamızın kullanılmasından hoşlanmıyoruz, logoyu kaldırmalarını istiyoruz” sözleriyle anlattı.

Ancak Meghan'ın tek sorunu bu küçük kasaba ve logo da değil... Düşesin isim olarak seçtiği As Ever da başka bir şirkete ait çıktı

Mora, Markle'ın logosunu yeniden tasarlaması ve Porreres'in gelişen yerel reçel ticaretine dikkat çekmesi halinde daha hoş karşılanacağını da ima etti.

Meghan Markle kısa bir süre önce, daha önce American Riviera Orchard olarak adlandırılan yaşam tarzı şirketinin ticari marka sorunları nedeniyle yeniden markalaştığını duyurmuştu.

SADECE LOGO DEĞİL İSİM DE ÇALINTI ÇIKTI!

Ancak Meghan’ın tek sorunu bu küçük İspanyol kasabasından ibaret değil…

Çünkü Meghan’ın markasına seçtiği “As Ever” ismi de New York merkezli bir giyim markasına ait çıktı.

2015’te kurulan bu küçük giyim markası yıllar içinde işlerini büyütüp ABD’nin her yerine satış yapar bir hale gelmiş.

Bir aile şirketi olduğu için isim hakkını tescil ettirme gereği duymayan şirket sahipleri Meghan Markle’ın karşısına yasal hak talep etmek için çıkamıyor. Ancak isimlerinden de vazgeçmeyi düşünmüyor…