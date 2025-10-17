Hangi erkek bunu duymak ister ki Bunca yÄ±llÄ±k kariyerimin en unutulmaz Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kocamdan almadÄ±m

Haberin DevamÄ±

Genel hatlarÄ±yla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel hayatÄ±, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev, bunun yanÄ± sÄ±ra sahip olduÄŸu geniÅŸ emlak portfÃ¶yÃ¼, formda kalma sÄ±rlarÄ±, evlilikleri, boÅŸanmalarÄ±, aÅŸklarÄ±, Ã§ocuklarÄ±...

KÄ±sacasÄ± bir insan hakkÄ±nda ne bilinebiliyorsa JLo sÃ¶z konusu olduÄŸunda merak edilen ayrÄ±ntÄ±larÄ±n Ã§oÄŸu ortada.

Ama son olarak dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kocasÄ± Ben Affleck ile boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndemde olan Jennifer Lopez, her seferinde kendisiyle ilgili enteresan bir ÅŸeyler buluyor sÃ¶yleyecek.

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de konuk olduÄŸu Andy Cohen'in programÄ±nda sergiledi. Ama bu kez meslek hayatÄ±na dair bir sÄ±r verdi Lopez.

KAMERA KARÅžISINDAKÄ° EN UNUTULMAZ Ã–PÃœCÃœK

Cohen, yÄ±ldÄ±za "Bir sÃ¼rÃ¼ romantik komedide oynadÄ±nÄ±z... Kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki en sevdiÄŸiniz Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ kimden aldÄ±nÄ±z?" diye sordu.

Sonra da Lopez'in kamera karÅŸÄ±sÄ±nda rol gereÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼nlÃ¼lerin isimlerini saydÄ±: 'George Clooney, Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Richard Gere, Owen Wilson, ve Josh Lucas.

Bu arada Jennifer Lopez'in dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ eski kocasÄ± Ben Affleck ile Ã¶nce Gigli ardÄ±ndan da Jersey Girl adlÄ± filmlerde Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesi Ã§ektiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m.

Ama Jennifer Lopez, Andy Cohen'in sorusuna beklenenden farklÄ± bir yanÄ±t verdi. Eski kocasÄ± Ben Affleck'in adÄ±nÄ± sÃ¶ylemedi.

ARALARINDAKÄ° UYUM DÄ°KKAT Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°

Bunun yerine baÅŸka bir filmdeki rol arkadaÅŸÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± sÃ¶yledi... "YakÄ±nlarda Bret Goldstein ile bir film Ã§ektim... En iyi Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ondan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yleyebilirim" dedi.

Jennifer Lopez ile Bret Goldstein, Office Romance adlÄ± yapÄ±mda birlikte rol almÄ±ÅŸtÄ±. Zaten ikilinin Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerindeki kimyasal uyumu da sosyal medyada konu edilmiÅŸti.

Lopez, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla biraz da filminin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±ndaki en iyi Ã¶pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Brett Goldstein'dan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa rol aldÄ±ÄŸÄ± öpüÅŸme sahneleriyle ilgili hatÄ±ralarÄ± olan tek ünlü Jennifer Lopez deÄŸil. Ä°sterseniz bir hatÄ±rlayalÄ±m bu tür sahnelerde oynayan diÄŸer ünlüleri ve o sahneler hakkÄ±nda söylediklerini.





MÃœKEMMELLÄ°KLER KENTÄ°NE GÄ°TMEK GÄ°BÄ°

Anna Kendrick ile Ryan Reynolds, The Voices adlÄ± filmde birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±. Reynolds, bir hayranÄ±nÄ±n Twitter Ã¼zerinden sorduÄŸu "Anne Kendrick ile rol gereÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸmek nasÄ±l bir duyguydu?" sorusuna "mÃ¼kemmellikler kentine gitmek gibi" diyerek yanÄ±t vermiÅŸti.

O SAHNEDEN SONRA ADIMI BÄ°LE HATIRLAYAMADIM

Taking Lives adlÄ± film, Angelina Jolie ile Ethan Hawke'yi bir araya getirmiÅŸti: Ä°ÅŸte o film yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± aktÃ¶rÃ¼n unutulmazlarÄ± arasÄ±nda. Hawke, Angelina Jolie ile kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinden Ã§ok etkilendiÄŸini belirtip " O sahnenin ardÄ±ndan bir sÃ¼re adÄ±mÄ± bile hatÄ±rlayamadÄ±m" demiÅŸti.

TANIDIÄžIM EN Ä°YÄ° Ã–PEN ERKEK

James McAvoy ve Keira Knightley, Atonement adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸlerdi. O dÃ¶nemin en gÃ¶zde erkek oyuncularÄ±ndan biri olan McAvoy ile oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinden sonra Knightley "James, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m en iyi Ã¶pen erkek" yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ABUCAK OLUP BÄ°TTÄ°

Harry Potter serisinde kelimenin tam anlamÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼yen Emma Watson ile Daniel Radcliffe de bir Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesinde rol almÄ±ÅŸtÄ±. Radcliffe o sahne iÃ§in "DÃ¼rÃ¼st olmama gerekirse eÄŸlenceliydi. Ben o sahnenin biraz utangaÃ§ ve yumuÅŸak olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yordum. Ama tutkuluydu ve Ã§abucak olup bitti" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

EN Ä°YÄ° Ã–PÃœÅžME SAHNELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°YDÄ°

Bridget Jones'un GÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nem beyazperdeye damga vuran yapÄ±mlardan biri. Bu filmde Hugh Grant ve Renee Zellweger, Ã¶pÃ¼ÅŸme sahneleri iÃ§in de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Zellweger bu konuda ser verip sÄ±r vermese de Hugh Grant, Zellweger ile birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerinin hayatÄ±nÄ±n en iyi Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnelerinden biri olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Ä°NANILMAYACAK KADAR Ã–ZELDÄ°

Zac Efron ve Zendaya, The Greatest Showman adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Ä°ki genÃ§ oyuncu bir sahnede de senaryo gereÄŸi Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸte o sahne iki oyuncuyu da Ã§ok etkilemiÅŸ. Efron bir rÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda "iki karakter arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen o Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesini o ana kadar rol aldÄ±ÄŸÄ± filmlerdeki benzer sahnelerle kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±nda en iyisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. O rÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda Efron'Ä±n yanÄ±nda oturan Zendaya da "O sahne inanÄ±lmayacak derecede Ã¶zeldi" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

