Hangi dala uzansalar sonunda kırıldı... Mecburen yolları ayrılıyor... 'Çocuklarım benim memleketimde okuyacak'

Haberin Devamı

Kurallara uygun yaşayan William oldu... Canı ne istiyorsa yapan da Harry. Bu süreçte Chelsy Davy ve Cressida Bonas ile de ilişkiler yaşadı... Ama bunlar mutlu sona ulaşmadı.

Herkes daha uzun yıllar Harry için hayatın böyle süreceğini düşünürken bir anda karşısına Amerikalı oyuncu Meghan Markle çıktı... Bir takım iddialara göre Meghan zaten bir prens ile evlenmeyi aklına koymuştu... Sonunda Harry ile tanışınca da amacına ulaştı.

Öyle ya da böyle Harry ile Meghan birbirlerine aşık olup evlendiler... O sırada takvimler 2018 yılını gösteriyordu... Ancak iki yılın sonunda işler farklı ilerledi ve Meghan ile Harry, kraliyet ailesinden ayrıldı...

ABD'ye taşınıp İngiltere'de dünyaya gelen oğulları Archie'ye bir de kardeş getirdiler... Kızları Lilibet'in doğumuyla da aileleri biraz daha genişledi.

Haberin Devamı

Bu arada İngiliz kraliyet ailesiyle aralarındaki ilişki de kopma noktasına kadar geldi...

BU BİR VAR OLMA SAVAŞI

Şimdi ise Sussex çifti, ABD'de bir var olma savaşı veriyor... Ama bu öyle böyle değil, gerçekten bir ayakta durma savaşı.

Elbette Harry'nin ailesinden gelen gelirleri var... Meghan'ın da oyunculuktan yaptığı birikimi. Yine de o gösterişli hayatlarını sürdürmek için çalışmaları gerekiyor.

İşte bunun için de çift 2020 yılında bir dijital platform ile anlaşma imzaladı. Bu kapsamda aileden ayrılık sürecini ve sonrasını konu alan bir program hazırladılar... Bu iş kısa bir süre etkili olsa da beklediklerini bulamadılar.

Meghan şimdilerde aynı platform için bol bol yemek tarifi verdiği bir yaşam tarzı programı hazırlıyor. Bir yandan da birlikte kurdukları As Ever markasını ayakta tutmaya çalışıyor.

Gözden Kaçmasın Başımız sağ olsun babacığım! Aile büyüğünü son yolculuğuna uğurladılar Haberi görüntüle

YAYIN DÜNYASINDA BİR TÜR BOŞANMA

Diğer yandan iddialara bakılırsa Meghan ile Harry'nin söz konusu dijital platform için yaptığı işler çok da başarılı olmadı... İşte bu yüzden de çift yollarını ayırmaya yani "yayın dünyasında için bir tür boşanmaya" gitmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Elbette bu öyle evliliklerinin biteceği anlamına gelmiyor. Söylenenlere göre ortak projeleri başarısız olduğu için Meghan ile Harry iş dünyasında ayrı yollara gitmeye karar verdi.

Meghan yine programını sürdürecek. Harry ise farklı alanlara yönelecek.

İleri sürülenlere göre 44 yaşındaki Meghan, Hollywood'da yapımcılık konusunda bir imparatorluk kurmayı hayal ediyor. Harry ise daha çok yardım faaliyetlerine yönelecek. Bir yandan da İngiltere'deki ailesiyle aralarındaki ilişkiyi onarmaya çalışacak.

Bir kaynak bu konuda "İş dünyasındaki yollarını ayırmak zorunda kaldılar... Meghan kendini tamamen Hollywood'a verdi. Harry ise arkasında bırakıp geldiği dünyayla yeniden bağlantı kurmak için çabalıyor" diye anlattı durumu.

Haberin Devamı

Eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ülkesine döndükten sonra Hollywood'da kendine bir imparatorluk kurmaya çabalıyor iddialara göre. Bir yandan da kurduğu markayı büyütmeye çabalıyor.

AMA BU DURUM EVLİLİKLERİNİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Başka bazı iddialara göre de bu durum çiftin evliliğinde de olumsuz izler bırakıyor. Harry, karısıyla birlikte kurduğu marka söz konusu olduğunda kendini bu işten tamamen dışlanmış hissediyor.

Diğer yandan da kendi projeleri olan polo sporuyla ilgili bir program ve yine kurucularından olduğu Invitus Games'i anlatacağı başka bir projenin, yayın kuruluşunun en çok izlenen 300 yapımı arasına girebilmesi için büyük çaba harcıyor.

Haberin Devamı

Yine de bu işte en çok bocalayan Harry bazı kaynaklara göre. Bambaşka bir ortamda doğup büyüyen, Meghan ile ABD'ye taşınıncaya kadar farklı bir hayat sürdüren Harry'nin Hollywood'a alışması şu ana kadar mümkün olmadı. Bundan sonrası için de zor görünüyor.

Kaynaklara bakılırsa Harry ile Meghan kendi projelerine yönelip birbirleriyle daha az zaman geçirmek zorunda kalacak. Bu durum da onların evliliklerine belki de beklendiğinden daha büyük bir darbe indirecek.

ÇOCUKLARININ İNGİLTERE'DE OKUMASI KONUSUNDA BİR UMUDU VAR

Bütün bunlar olup biterken Prens Harry ile ilgili olarak konuşulan başka bir ayrıntı daha var... Geçtiğimiz hafta Londra'da babasıyla kısa bir görüşme yapan Harry, aslında eski hayatını, doğup büyüdüğü toprakları, kısacası memleketini özlüyor.

Haberin Devamı

Hatta bazı iddialara göre iki çocuğu Archie ile Lilibet'in gelecekte İngiltere'de okula gitmesini istiyor.

Prens'in bir arkadaşına dayandırılan iddiaya göre Harry, Archie ile Lilibet'in İngiltere'deki geniş aileyle bağlantılarının olmamasından üzüntü duyuyor. Onların kuzenleriyle birlikte vakit geçirememesi Harry'nin içine dokunuyor. İki çocuğunun da kendisi gibi İngiltere'de okul anıları olmasını arzu ediyor.

Diğer yandan Harry, geçtiğimiz mayıs ayında ailesiyle birlikte İngiltere'ye gittiğinde kraliyet koruması isteği için açtığı davayı kaybetmişti. Bunun üzerine de "Çocuklarımı bu ülkeye getirmem artık mümkün görünmüyor" demişti.

Ama bu son iddialara bakılırsa içinde hala babası Charles ile görüşüp aile ile arasındaki ilişkileri düzeltme umudu var.. Bu yüzden de çocuklarının geleceği ile ilgili hayallerinde İngiltere'ye de yer veriyor.

Prens Harry'nin içinde iki çocuğunun da İngiltere'de okuması için bir istek ve umut var.