'Hangi büyüyü yaptın da adamın gönlünü çeldin!' 'Ailemize kara leke olur' dediler... 25 yıl sonra saygı duruşuna geçtiler

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Şu sıralarda 35 yıldır tahtta oturan Kral Harald'ın ölümüyle aile ön plana çıkmış olsa da modern çağlardaki skandallar, olaylar zinciri, babasının ölümüyle tahtı alan Haakon'un aşka düşmesiyle başladı.

O sıralarda daha veliaht prens olan Haakon, sıradan olması bir yana ilk bakışta aile için hiç uygun olmayan bir genç kadına aşık olmuştu... Mette Marit Tjensen.

Ya da artık kocasının tahta çıkmasıyla birlikte edindiği yeni unvanıyla Kraliçe Mette Marit.

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Norveç kraliyet ailesine katılması da sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle de hep skandal yaratan Mette Marit için de yeni bir hayat başladı kayınpederinin ölümüyle.

Ama Haakon ile Mette Marit'in öyküsü hiç de öyle "peri masalı" denilecek türden değil. Çünkü bu hikayede ciddi pürüzler var.

2000'lerin başında tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens Haakon, Mette Marit Tjensen'e gönlünü kaptırıp evlenmek isteyince ailesi şoke oldu.

Çünkü Mette Marit Tjensen onların anlayışına tamamen ters bir gelin adayıydı.



EVLENMEDEN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Üstelik bunun tek nedeni de Haakon'la tanışmadan önce nikahsız bir beraberlik yaşayıp bir de çocuk dünyaya getirmiş halktan biri olması değildi.

Bunlara ek olarak uyuşturucu, kavgaya karışmak gibi nedenlerle başı polisle derde girmişti.

Oğlunun babası, kokain yüzünden hapse girince bir kafede garsonluk yapmaya başlayan Mette Marit ile Prens Haakon, bir rock konserinde tanıştı.

Marit, o sırada bu tür konserleri hiç kaçırmıyordu. Onun güzelliğinden etkilenen Haakon, kim olduğunu söylemeden Marit ile yakınlaştı.

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AİLE ONU GELİN OLARAK İSTEMEDİ

Çift, konserin ardından da görüşmeyi sürdürdü. İlişki ortaya çıkınca, üstelik Prens Haakon Mette Marit ile evlenmek isteyince halk da Norveç kraliyet ailesi de Marit'i gelin olarak istemedi. Öte yandan basın da Mette Marit'e az çektirmedi.

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Sürekli onunla ilgili skandallar gazete manşetlerinde yer aldı.

Hatta bir büyücü olduğu ve Prens Haakon'un aklını da bu şekilde çaldığı bile ileri sürüldü.

Prens Haakon, aşkını savunup onunla aynı evde yaşamaya başlayınca ailesi de çifte "zeytin dalı" uzattı. Mette ile Haakon'un aşkına katı kraliyet kuralları bile karşı duramadı.



EVLENDİ VE SARAYA BİR DE 'ÜVEY ÇOCUK' GETİRDİ

Çift, 25 Ağustos 2001'de evlendi.

Mette Marit, o dönemde küçük olan ve eski birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu da yanına alıp yeni hayatına başladı.

Evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Mette Marit'in yeni hayatındaki ilk günleri de çok rahat geçmedi.

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Evlendikten iki yıl sonra oğlunun babasıyla gizli bir ilişki sürdürdüğü iddiaları basına yansıdı. Hatta ondan bir kez daha hamile kaldığı haberleri de eklendi buna.

Fakat zaman geçtikçe onun için kötü zamanlar da geride kaldı.



OĞLU TECAVÜZ SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALDI

Ta ki Mette Marit'in eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Marius Borg Hoiby'nin adı korkunç bir olaya karışıncaya kadar.

Marius, tecavüz suçuyla yargılandı ve dört yıl hapis cezası aldı. Hoiby 2 tecavüz suçunun yanı sıra aile içi şiddet ve ağır bedensel zarardan suçlu bulundu.

Kendisine öz dedesi gibi davranan Kral Harald için düzenlenen cenaze törenlerine de aldığı özel izinle katıldı Marius. Ayağında elektronik kelepçeyle törende yerini aldı.

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Ama Norveç kraliyet ailesinde yeni kraliçe Mette Marit'in yol açtığı skandallar bununla sınırlı kalmadı.



EPSTEIN İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Daha Marius yüzünden çalkalanan deniz sakinleşmeden bu kez Mette'nin, Jeffrey Epstein ile birlikte çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Bu durum da elbette Norveç kraliyet ailesinin üzerinde yine kara bulutlar toplanmasına yol açtı.

Mette Marit, Epstein tarafından manipüle edildiğini söyleyip Norveç halkından özür diledi.

Norveç kraliyet ailesi için Kral Harald'ın ölümü ve Haakon'un onun yerine geçmesiyle yeni bir dönem başladı.

Diğer yandan bütün dünya bir kez daha "istenmeyen bir gelinin" tahta çıkışına tanık oldu.

Yakın zamanda akciğer nakli geçiren Mette Marit'i önce halk da kraliyet ailesi de hiç istemedi. Onu aileye sürülen bir kara leke olarak görenler bile oldu. Daha da ötesinde Mette'yi , Haakon'u etkilemek için büyücülük yapmakla suçlayanlar da çıktı. Ama öyle ya da böyle düğünden 25 yıl sonra kocası Haakon'un kral olmasıyla birlikte Mette Marit de kraliçe tahtına oturdu.

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Mette Marit ile 2001'de evlendiği Haakon'un iki çocuğu var. 22 yaşındaki Prenses Ingrid Alexandra ile 20 yaşındaki Prens Sverre Magnus. Kral'ın veliahdı kızı Ingrid Alexandra.





Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Kran Haakon'un annesi yani hayata veda eden Kral Harald 'ın karısı Sonja da soylu değil halktan bir aileden geliyor. Harald ile dokuz yıl flört eden Sonja'yı da kraliyet ailesi önce istemedi. Fakat sonra Harald "Ya onunla evlenirim ya da bekar kalırım" deyince aile onun aşkına boyun eğdi. Çift, 1968 yılında evlendi. Harald 1991'de tahta çıkınca Sonja da son 52 yılın ilk konsort kraliçesi olarak tarihe geçti.

KRALİÇELER ESKİ DEVİRLERDEN ÇOK FARKLI: İngiltere'de yıllarca Charles'ın yasak aşkı olarak bilinen Camilla, İspanya'da daha önce evlenip boşanan hatta eski sevgilisiyle evlendikten sonra yasak ilişki yaşadığı ileri sürülen Letizia, Hollanda'da darbe hükümetinin bakanının kızı olduğu için düğününe babası bile davet edilmeyen Maxima 'kraliçe' unvanıyla tahtta oturuyor. Şimdi bunlara Norveç'in, eskiden olsa katı gelenekler gereği sarayın kapısından bile geçmesine izin verilmeyecek Mette Marit de eklendi!





