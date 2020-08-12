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Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:37,Son Güncelleme:

Hande’nin Kerem Bürsin sessizliği

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande’nin Kerem Bürsin sessizliği
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Hande Erçel önceki gün Beykoz Kundura Fabrikası’ndaydı. Bir markanın reklam filmi çekimine katılan oyuncu, çıkışta karşısında basın mensuplarını buldu.

Murat Dalkılıç’tan çocuk istediği için ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım sosyal medyada, gördünüz. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Kötü bir şey yok. Yapmam gereken her şeyi yaptım ben.” Genç oyuncu, yeni dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığı dedikoduları hakkında ise konuşmak istemedi, aracına binerek uzaklaştı.

Hande’nin Kerem Bürsin sessizliği


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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