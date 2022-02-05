Hande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'

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Hande Yener sahne kostümüyle yeniden gündemde! Şarkılarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kostümlerle de çok konuşulan Hande Yener, dün akşam sevenleriyle buluştu. Yener'in kıyafeti olay oldu!

Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, konserlerindeki performansların yanı sıra sahne kostümleriyle de gündem olmaya devam ediyor. Dün akşam İstanbul'da bir mekânda sahne alan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının tarzı da büyük ilgi gördü. İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kostümü sosyal medyayı salladı.

Bazı takipçileri kıyafeti 'Perde üzerine bikini mi giydiniz? Tarz olayım derken komik olmuş' şeklinde yorumlarken bazıları da 'Gayet şık' demekle yetindi.

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İrem Derici mi dinleyeyim?

17 yaşındaki şarkıcı Alper Erözer, kendisi gibi müzisyen kız arkadaşı Alara Temoçin ile Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Erözer, Türkiye’den arkasından gidecek bir isim olmadığını söyledi: “Olsa söylerim ama yok. İrem Derici mi dinleyeyim yani? Denk geldim şarkılarına. Çok atar, öfke ve sinir var.” İlginç giyim tarzıyla dikkat çeken Erözer, “Bu yeni albümümde iç dünyamı anlatmak istiyorum. Çünkü ben her şeyi mükemmel olan bir çocuk değilim. Herkes gibiyim” dedi. (Behlül AYDIN)

Doktoru paylaştı

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk’ün bebekleri Mercan’la ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Çiftin bu karesini, Uzm. Dr. Osman Gönülal paylaştı: “Keyifli sohbeti ve içten tavırları ile Özge Özpirinçci ve ailesini misafir etmekten ve kendileriyle tanışmaktan mutluluk duydum. Bir hatıra fotoğrafı bırakayım istedim.”

Baş başa yemek

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Nişantaşı’ndaki St. Regis otele yemeğe giden anne-kız, başa başa yedikleri yemeğin keyfini çıkardı. Ayşegül Yıldız, fotoğrafları, “Mevzular derin prensesimle” yorumuyla paylaşırken, takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

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Set çıkışı

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Camdaki Kız”da rol alan Selma Ergeç önceki akşam Cihangir’deydi. Set çıkışı görüntülenen Ergeç, muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi. Oyuncu, mütevazi tavırlarıyla da dikkat çekti. Sayit DURMAZ

Sorunları çözdük

Coşkun Sabah önceki gün Zorlu AVM’deydi. Sabah, Eskişehir’de kurduğu yumurta çiftliği ile alakalı sorunlar yaşayıp ortağından şikayetçi olmuştu. Şarkıcı, işlerini yoluna koyduğunu açıkladı: “Bir problem kalmadı, sorunları hallettik ve şu anda her şey yolunda.”

Çok hareketli

Zeynep Beşerler önceki gün oğlu Kerem’le Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncu soruları yanıtlarken, oğlu mikrofonu almaya çalıştı. Oğlunu engellemeye çalışan Beşerler, gülerek “Sürekli böyleyiz, çok hareketli” dedi.

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Mart ayında perde açacak “Hangisi Karısı” adlı oyunda rol alacağını ve provalara devam ettiğini söyleyen oyuncu, son dönemde kadın sanatçıların uğradığı taciz olayları hakkında da şu yorumu yaptı: “Çok korkutucu. Böyle bir olay başıma hiç gelmedi, umarım kimsenin de başına gelmez.” (Behlül AYDIN)