Hande Yener'den Gülşen'e destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın?

Önceki akşam Sortie’de Berksan’la aynı sahneyi paylaşan Hande Yener, Gülşen’den övgü dolu sözlerle bahsetti:



Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyada olay oldu

“Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.”



Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıktı

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