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Haber Giriş: 13.07.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Hande Yener'den Gülşen'e destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın?

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande Yener'den Gülşen'e destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın?

Çeşme konserinde giydiği transparan pantolonla sosyal medyada gündem olan Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıktı.

Önceki akşam Sortie’de Berksan’la aynı sahneyi paylaşan Hande Yener, Gülşen’den övgü dolu sözlerle bahsetti:

Hande Yenerden Gülşene destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın

Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyada olay oldu

“Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Çok hoş bakımlı bir kadın. Poposu güzel giyiyor, ne yapsın? Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın.” 

Hande Yenerden Gülşene destek: Poposu güzel giyiyor ne yapsın

Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıktı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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