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Haber Giriş: 10.05.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Hande Yener vale ücretini vermeyince...

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Hande Yener vale ücretini vermeyince...

Nişantaşı’nda valeye bıraktığı aracını teslim alan Hande Yener, muhabirlere kısa bir açıklama yapıp uzaklaştı. Ücretini ödemeyi unuttuğu vale, arkasından “Hande Abla beni unuttun!” diye bağırsa da sesini duyuramadı.

ARKADAŞININ KLİNİĞİ
Hande Yener önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin’in Nişantaşı’ndaki estetik kliniğindeydi. İçeride yaklaşık 3 saat kalan şarkıcı, muayenehanenin saat 18.00’de kapanmasıyla dışarı çıktı ve aceleci tavırlarla aracına bindi.

Hande Yener vale ücretini vermeyince...

ARKASINDAN KOŞTU
Sıra dışı giyim tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, muhabirlerin soruları üzerine “Arkadaşımı getirdim, kendim için gelmedim” dedi ve hızla uzaklaştı. Ücretini alamayan vale, aracın arkasından koşarak “Hande Abla beni unuttun!” diye seslendi, ancak sesini duyurmayı başaramadı.

Hande Yener vale ücretini vermeyince...

 

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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