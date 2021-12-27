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Hande Yener rüzgarı! Kostümü geceye damga vurdu...

#Hande Yener#Çağın Kuluçoğlu#Thierry Mugler
Hande Yener rüzgarı Kostümü geceye damga vurdu...

Hande Yener, İstanbul Süleymaniye’deki Switch adlı mekanın açılışında sahneye çıktı.

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Yener, yine iddialı bir sahne kostümü seçti. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler tasarım tayt ve body ile sahneye çıkan Yener, “2022’de daha da güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek” diye konuştu.

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, rapçi Tepki ile yapacakları ikinci şarkının da müjdesini verdi. Sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Hande Yener rüzgarı Kostümü geceye damga vurdu...

"GÜZEL İŞLER YAPACAĞIM"

"2022'de daha da güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. 'Olmazsan Olmaz' bana yeni bir kan getirdi. Başarılı birilerin sektörde bulmak çok zor ama benim kadar disiplinli birini daha buldum..."

"Tepki ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanat camiasında yan yana gelmek çok zor ama şirketlerde sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ikinci şarkımızı çıkaracağız."

Sanatçılar arasında başarıların görmezden gelindiğini söyleyen Yener, "Bugün Edis'i tebrik ettim. Zirvedekiler listesinde birinci olmuş. Çalışan kazanır. Biz de çok çalışıyoruz. 2021'de çok fazla konsere gittim. 2022'ye güzel bir şampiyonlukla giriyoruz" dedi.

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Hande Yener rüzgarı Kostümü geceye damga vurdu...

"DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısının koronavirüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan sahneye çıkan başarılı popçu, "Koronavirüsten korunmak için her zaman dikkatli olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Sahneye cesur kıyafetiyle çıkan Hande Yener için hayranların, "Hande cesaretine hayranız" sesleri yükseldi. Yener ise bu seslere karşılıksız kalmayıp, "Ben cesur yüreğim" diyerek, kahkaha attı.

Rüya şarkısında Yener, sahneye kendisini yalnız bırakmayan modacı Hakan Akkaya'yı çağırdı. Konser boyunca bitmeyen enerjisiyle sürekli dans eden Yener, güzel fiziğini ön plana çıkaran bir sahne kostümü seçti.

Sahne performansı boyunca tüm hit şarkılarını seslendiren güzel sanatçının kıyafeti büyük beğeni topladı. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler'in özel tasarım taytı 587 Euro (7 bin 300 TL) ve body 500 Euro (6 bin 250 TL).

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#HANDE YENER#TEPKİ
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