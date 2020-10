Hande Yener: Misha’yı bana Allah gönderdi

◊ Herkesin merakla beklediği “Carpe Diem” adlı yeni albümünüz geçtiğimiz hafta çıktı. Öncelikle hayırlı olsun diyelim...

- Teşekkür ederim, bu albüm için çok heyecanlıyım. Günde 3-4 saat filan uyuyorum. Adrenalin uyutmuyor çünkü... Sosyal medyada albüm hakkında ne yazıldıysa hepsini okumaya çalışıyorum.

◊ Bu albümle birlikte karşımızda yeni bir Hande Yener bulduk...

- Tabii değişim mutlaka var. Ben iki yıldır albüm yapmıyordum. Yeni bir albüm yapma heyecanı, yeniden doğmak gibi bir şey...

MİSHA İLE BEN TANIŞMAK İSTEDİM

◊ Tüm dünya Covid-19 salgınıyla sarsıldı... Pandemi albüm çalışmalarınızı nasıl etkiledi?

- 2020, gerçekten facialar yılı... Pandemi nedeniyle albümü evde yaptık. Berksan, neredeyse evime her gün geldi gitti. Misha zaten buradaydı... Bu süreçte 25-30 şarkı ürettik. Pandemi bize yaradı anlayacağın... Şarkılarımızı dinleyip coşuyorduk ve onları bir an önce herkesle paylaşmak istiyorduk. Ama maalesef gündem buna izin vermiyordu. Yaz böyle geçti, sonunda albümümüzü çıkarabildik...

◊ Birçok şarkıcı bu dönemde albüm çıkarmaya cesaret edemezken, siz beklemek yerine yeni şarkılarınızı beğeniye sundunuz. Erken davrandığınızı düşünüyor musunuz?

- Hayır, ben albüm hazırladığımı çok öncesinden duyurmuştum. Çıkarmak için geç kaldık bile. Çıkışımız pandemi yüzünden uzadı. Aslına bakarsanız, benim güncel şarkı yapmaya ihtiyacım da yok. Eski şarkılarımdan oluşan repertuvarımla 20 yıl daha konsere giderim ama yeni enerji yaymayı ve sürpriz yapmayı seviyorum. Yapılmamış sound’ları Türk pop müziğine katabilmek benim için bir onur. O yüzden albümü hemen çıkarmak istedim. Düşünülenin aksine bu albümü ticari bir amaçla yapmadık. Zor bir süreçten geçiyoruz. Dinleyenlerimizin bu enerjiye ihtiyacı var. Modu düşürmemeliyiz...

◊ Rap’çi sevgiliniz Misha aynı zamanda yeni albümünüzün prodüktörlüğünü üstlendi... Misha ile yollarınız nasıl kesişti?

- Misha, rap müziğin yanı sıra 10 yıldır prodüktörlük yapıyor. Bir gün Misha’nın bir şarkısını dinledim ve onunla tanışmak istedim. Yanında bilgisayarıyla geldi, 50-60 şarkısını dinledim. Hepsini onun yaptığına inanamadım. Her türlü tarz vardı. O anda “Seni bana Allah gönderdi” dedim. Yıllardır aradığım modernlik ve vizyon Misha’da karşıma çıktı. Mış gibi değil de hakikaten öyle yapan bir adamla çalışıyorum. Amerika’da doğmuş, orada büyümüş. Oranın kültürünü müziğini çok iyi çözmüş sonra Türkiye’ye yerleşmiş. Kendisi de İranlı... Bu karma, prodüksiyona çok yaradı.

HERKESİ ANI YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM

◊ Müzikteki 20’nci yılınızı “Carpe Diem” yani “Anı Yaşa” diyerek kutluyorsunuz. Hande Yener hep anı mı yaşadı peki?

- Herkesi anı yaşamaya davet ediyorum. Benim de başka şeylerin peşinde anı çok kaçırdığım zamanlarım oldu. Fakat bu durum bende artık farkındalık yarattı. Kendimi uyandırmaya başladığımı düşünüyorum. Yaşadığım şeyleri paylaştığımı da hissediyorum. Albümdeki şarkılar da insanın kendisine dönmesini sağlayacak. Bu albüm, mutluluğu arayanlara güzel bir kılavuz olabilir.

◊ Albüme gelen tepkiler nasıl?

- Albüm çıkalı daha üç gün olmuşken, radyocular beğendikleri 3-4 şarkının ismini sayıyordu.

Demek ki aranan kan buymuş. Genç nesil, şarkı sözleri ve hikayelerini kendilerine yakın bulmuş. Yeğenim de oğlum da, onların arkadaşları da bu albümü dinliyor. Bunları duymak inanılmaz güzel.

Polemiksiz, sorunsuz ve bol kutlamalı

◊ Karantina döneminde “Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel, sabah bir kalkıyorsun şarkıyı hazırlamış. Ben de artık Gülşen’in yaşadığı konforu yaşıyorum” diye açıklama yaptınız... Misha hayatınıza nasıl bir konfor getirdi?

- Artık bir şarkı bulup düzenlemesiyle uğraşıp çok yorulmuyorum. Her prodüktör sound’u hayalinizdeki ayara getiremeyebiliyor. Ama Misha her tarzda müzik yaptığı için bizi şoka soktu. Her tarzda müzik üretmeye başladık. Hatta öyle ki bu ortamdan ben de nasibimi aldım. İkinci albümde benim de yazdığım şarkılar var.



◊ Sizin için “Türkiye’nin Madonna’sı” yorumları yapılıyor. Bu benzetmeden mutlu musunuz?

- Madonna’dan ilham aldığım, enerjisini takip ettiğim zamanlarım çok oldu. Hâlâ da etkileniyor ve öğreniyorum. Çünkü o bir efsane... Ondan ne kadar çok şey öğrenebilirsem benim için kâr. Benim için şarkıcılık hiçbir zaman sadece şarkı söylemek olmadı. Her zaman kendime ‘çok daha fazlasını yapabilirsin’ dedim.

Değişimi destekliyorum, değişik tarzlarda müzik yapıyorum. Türk pop müziğine güzel bir renk kattığımı düşünüyorum. Bu albüm sonrası da birçok müzisyen arkadaşımdan tebrik mesajı aldım.



◊ Bence, 10 sene önce olsa o mesajları almazdınız...

- Evet, haklısın. 10 sene önce de “Romeo”yu yapmıştım ama mesaj gelmemişti. (Gülüyor). Her sektörde var bu durumlar, daha iyisini gördüğünüzde canınız sıkılabilir. Ama şu an herkesi keyiflendirdim. 20’nci yıl olduğu içindi bu kadar emek. Herkes bu saygıyı gösteriyor bana karşı açıkçası. Güzel bir 20’nci yıl geçiriyorum. Polemiksiz, sorunsuz ve bol kutlamalı. Demek ki büyüdük.



◊ 20 yıllık kariyerinizde müzik dünyasından hangi dostlarınızla yollarınızı ayırdınız?

- Hayatımdan hiçbiri gitmedi. Müzisyen arkadaşlarımla dönem dönem çalışmaya ara verdik. Hayatıma girip çıkan olmuştur. Ama şu an küs olduğum yok. Hepsiyle mutlaka haberleşiyorum. Kötü günümüzde mutlaka yan yana oluruz. Ben de emeği olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

20’nci yıla yakışan bir çekim yaptık

◊ Yeni şarkılarınız kadar albüm kapağı için verdiğiniz pozlar da çok konuşuldu. 20’nci sanat yılında stil olarak artık daha farklı bir Hande Yener mi göreceğiz?

- Evet, albümün sound’ları dışında albüm tanıtımı için çektiğimiz karelerdeki kıyafetler, şapkalar da gündem oldu. Styling’i Gabriele Papi yaptı, Aytekin Yalçın da klibi ve görselleri çekti. 20’nci yılıma yakışan çekimler yaptığımızı düşünüyorum. Hem sonuçtan hem de yolculuktan çok mutluyum.

Drama kraliçeliğine hayatımda yer yok

◊ Hande Yener ne yer ne içer? Spor bağımlısı mıdır? Günlerini nasıl geçirir?

- Son 4 yıldır ormana yakın bir yerde yaşıyorum. Bu beni pozitif etkiliyor. Kedilerim ve köpeklerim var. Onların enerjisi her şeyi unutturuyor. Egzersiz yapıyorum ama hafif. 15 yıl filan olimpiyatlara hazırlanır gibi egzersizler yapıyordum.

Şimdi daha öz bir spor yapıyorum. Çabayı seven bir insanım. Her şeyi kolay elde etmeyi sevmiyorum. Çözüm odaklı bir kişiliğim var Enerjimi çözüme harcıyorum. Drama kraliçeliğine hayatımda yer yok. “Ne yiyor” dersen paketli gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Hep suç işlemiyorum yani en azından (Gülüyor). Kaliteli yaşam dediğim şey söylediklerimi uygulayınca geliyor zaten.

Berksan albümün yıldızlarından

◊ 20 yıllık kariyerinizi bir albüme yansıtmak sizin için nasıl bir deneyimdi?

- Zordu... Misha, Berksan ve ben salonda kayıt yaptık. Yaptığımız büyülü anları kaydettik. O kayıtları bir daha tekrar okumadım, düzeltmedim. Sesime çok efekt kullanmadım. Ama besteler, sound’lar son derece modern. Bu albüm şarkıların ilk bölümü. Diğerlerinin daha vakti var, 2021’de onları da beğeniye sunabilirim. Belki de daha erken...



◊ Berksan bu albümde 8 şarkı sözü ve beste ile yer alıyor. Ne diyorsunuz Berksan’ın emeği için?

- Albümde en önemli yıldızlardan biri de Berksan. Hem çok iyi müzisyen hem çok iyi bir besteci. Bütün bu emeği benim albümüm için harcadı. Bu şarkıları kendi için de yapabilirdi. Her yaptığı şarkıyı ‘sen oku’ diye bana veriyordu. Neyse arada kendine 4 şarkı da yaptı onlar da efsane oldu. Onlar da Misha ile çalıştılar.

Pandemi sürecinde de sürekli birlikte olduğumuz için Misha şarkı yaptıkça şarkı yapma isteği artıyordu. İnanılmaz bir süreçti. İçinde hem bir şair hem de bir şarkıcı var.

Yazdığı sözler ne tam bir şiir ne bir şarkı sözü. Besteyle birlikte kalıp gibi ortaya çıkıyor. Tamamen ona has bir yetenek. Berksan hem söz hem de müziği inanılmaz derece kaliteli bir şekilde sunuyor. Bu da bizim hızlı yol almamızı sağladı. Yapılan her müzikte onun büyük imzası var. Çok çok teşekkür ediyorum. Müzisyen olarak da bana büyük katkısı olan bir yıldız.