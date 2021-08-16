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Haber Giriş: 16.08.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!

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Konserlerine ara vermeden devam eden Hande Yener, İzmir'de gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi. Yener o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'de gideceği yere trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğin gören şarkıcı, aracından indi otostop çekti.

O ANLARI KAYDA ALDI
Motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi. Motosiklet yolculuğunu kayda alıp Instagram hesabından paylaşan Yener, kendisini bırakan genci de paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

"MOTORLA KENDİMİ BIRAKTIRIYORUM"
Şarkıcı, videoda "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dedi.

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