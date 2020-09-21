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Haber Giriş: 21.09.2020 - 07:52 | Son Güncelleme:

Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum
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Hande Yener önceki gece Maslak Acıbadem Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi.

Bir arkadaşını hastaneye getirdiğini belirten ünlü şarkıcı, “Arkadaşıma küçük bir dikiş atılacak, onu bekliyorum” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle sevgilisi Misha ile evde vakit geçirdiklerini söyleyen Yener, “Beraberliğimiz mutlu, mesut gidiyor. Müzik yaparak geçiyor zamanımız. Hayatlarımız birbirine çok uyumlu” diye konuştu.

Şarkıcı, “Evlilik ne zamana” sorusunu ise “Evlilik düşünmüyorum. Bizim için daha erken. Biz çok iyi arkadaşız ve mutlu bir çiftiz. Bu bize yetiyor. Hislerimiz ilk günkü gibi taze. Fazla kurcalamaya değmez” diye yanıtladı.

Hande Yener: Evlilik düşünmüyorum


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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