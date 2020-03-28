Hande Yener: Bu şarkı günümüzü anlatıyor
Kariyerinin 20’nci yılına özel bir albüm hazırlayan Hande Yener, çalışmada yer alan “Pencere” adlı şarkıyı önden yayınladı.
Yener, “Hani dünya bize dönüyordu biz kaybediyorduk, hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu” sözleriyle dikkat çeken şarkının son dönemde yaşanan kötü olayları özetlediğini söyledi: “Pencere, sözleri ve klibiyle günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor. Tüm insanlık adına bu zor zamanların son bulmasını istiyorum. Her duamda mucize ve şifa diliyorum hepimize.”
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