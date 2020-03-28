Hande Yener: Bu şarkı günümüzü anlatıyor

Yener, “Hani dünya bize dönüyordu biz kaybediyorduk, hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu” sözleriyle dikkat çeken şarkının son dönemde yaşanan kötü olayları özetlediğini söyledi: “Pencere, sözleri ve klibiyle günümüzü, hissettiklerimizi, değişen dünya düzenini ifade ediyor. Tüm insanlık adına bu zor zamanların son bulmasını istiyorum. Her duamda mucize ve şifa diliyorum hepimize.”