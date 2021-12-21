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Hande Yener arkadaşı Seren Serengil'i ziyaret etti

#Seren Serengil#Hande Yener#Dumping

Ünlü şarkıcı Hande Yener yakın arkadaşı Seren Serengil’i hastanede ziyaret etti. Eski dostlar o anları ölümsüzleştirdi.

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Seren Serengil geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklamış ve riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil'den güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Sunucu Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. 

O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil zor günleri sevenlerinin desteğiyle aştı. Yavaş yavaş sağlığına kavuşan Serengil'i arkadaşı Hande Yener ziyaret etti. O anların görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan ünlü sunucu; 'Handecim gelmiş, hediyeler almış hastalığım süresince de yalnız bırakmadı. Hande bir tanedir.' ifadelerini kullandı.

Bir hayli keyifli olan Seren Serengil'in zor günleri geride bıraktığı bir süre daha dinlenmesi gerektiği öğrenildi.

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Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

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#Seren Serengil#Hande Yener#Dumping

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