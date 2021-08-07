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Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:32 | Son Güncelleme:

Hande Subaşı: Kadere inanıyorum

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Hande Subaşı: Kadere inanıyorum

KANAL D’nin sevilen dizisi “Baht Oyunu” ile ekrana dönen Hande Subaşı, BeStyle Magazine dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

Oyuncu, yeni dizisinin gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu anlattı:

“‘Baht Oyunu’ harika gidiyor, ben de çok mutluyum. Çekerken çok eğleniyoruz ve seyircimiz de bize emeğimizin karşılığını çok iyi veriyor, teşekkürler!”

Subaşı, “Kadere çok inandığınızı açıklamıştınız. Canlandırdığınız Nergiz karakteri de kadere direnen biri. Kadere karşı yön vermek mümkün m?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Evet kadere inanıyorum ama kadere yön verebileceğimize de inanıyorum. Hiçbir zaman kader deyip geçmememiz gerektiğine inanıyorum. İstanbul trafiğine benzetiyorum kaderi, her zaman başka bir yol bulunabileceğine, içinde olduğumuz duruma o anki duygularımıza göre kadere yön verdiğimize inanıyorum. Tabii her zaman kendimiz için doğru yolu bulamadığımız zamanlar da oluyor.”

Hande Subaşı: Kadere inanıyorum

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