Hande Soral'dan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Irak ve Suriyenin kuzeyine terör operasyonu MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildiIrak ve Suriye'nin kuzeyine terör operasyonu! MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildi#MSB
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbula ne yaptıysak biz yaptıkCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a ne yaptıysak biz yaptık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
HDPli Güzel için kader haftasıHDP'li Güzel için kader haftası#Semra Güzel
Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozuHande Soral'dan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu#Hande Soral
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
THY’de biyo yakıtla ilk uçuşTHY’de biyo yakıtla ilk uçuş#THY
Hasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştuHasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştu#Prof. Dr. Özdemir Altan
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Hande Soral'dan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

#Hande Soral#Bensu Soral#Serdar Ortaç
Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

İki bebeğim

Hande Soral ile İsmail Demirci geçtiğimiz aylarda hayranlarına anne ve baba olacaklarının müjdesini vermişlerdi. Bensu Soral da önceki gün ablasının karnına sarıldığı bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, fotoğrafa “Teyzelik” notunu düştü. Hande Soral da “İki bebeğim” yorumunu yaptı.

Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

Kürtajı ben istemedim

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamasıyla dikkat çekmiş, “Kaç tane çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular” demişti.

Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

Şarkıcı önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı. Ortaç, konuyla ilgili “Allah nasip etmedi. Kısmet değilmiş.Kürtajın yapılmasını ben istemedim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Bizde olay bu

Haberin Devamı

Emre Aydın, önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez’deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. 11 Şubat’ta yeni albümünün çıkacağını söyleyen şarkıcı, “İsmi ‘Kör Kuyu’ olacak” dedi.

Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu


Aydın, evlilik nasıl gidiyor sorusuna ise “Çok güzel gidiyor” yanıtını verdi. Sorulara kısa cevaplar veren şarkıcı, “Bizde olay bu” diyerek güldükten sonra alışverişe devam etti. (Sayit DURMAZ)

4 Şubat'ta vizyonda

2019 yılında yaşamını yitiren Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filmi vizyon için gün sayıyor.

Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

Başrolünde Büşra Pekin’in yer aldığı film 4 Şubat Cuma günü CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek. Senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner’in yazdığı, Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde ayrıca Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer gibi ünlü isimler rol alıyor.

Haberin Devamı

Hande Soraldan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

24 Ocak’ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan’ın son projesi “Dilberay” oldu. Pekcan filmde Dilber Ay’ın babası Hüseyin rolünü canlandırdı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Soral#Bensu Soral#Serdar Ortaç

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece