Hande Soral'dan kardeşi Bensu Soral ile hamile pozu

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İki bebeğim

Hande Soral ile İsmail Demirci geçtiğimiz aylarda hayranlarına anne ve baba olacaklarının müjdesini vermişlerdi. Bensu Soral da önceki gün ablasının karnına sarıldığı bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, fotoğrafa “Teyzelik” notunu düştü. Hande Soral da “İki bebeğim” yorumunu yaptı.

Kürtajı ben istemedim

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı kürtaj açıklamasıyla dikkat çekmiş, “Kaç tane çocuğum olacaktı ama hep kürtaj oldular” demişti.

Şarkıcı önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı. Ortaç, konuyla ilgili “Allah nasip etmedi. Kısmet değilmiş.Kürtajın yapılmasını ben istemedim” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Bizde olay bu

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Emre Aydın, önceki akşam eşi Eda Köksal ile Akmerkez’deydi. Alışverişe çıkan çift, ayaküstü soruları yanıtladı. 11 Şubat’ta yeni albümünün çıkacağını söyleyen şarkıcı, “İsmi ‘Kör Kuyu’ olacak” dedi.

Aydın, evlilik nasıl gidiyor sorusuna ise “Çok güzel gidiyor” yanıtını verdi. Sorulara kısa cevaplar veren şarkıcı, “Bizde olay bu” diyerek güldükten sonra alışverişe devam etti. (Sayit DURMAZ)

4 Şubat'ta vizyonda

2019 yılında yaşamını yitiren Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filmi vizyon için gün sayıyor.

Başrolünde Büşra Pekin’in yer aldığı film 4 Şubat Cuma günü CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek. Senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner’in yazdığı, Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde ayrıca Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer gibi ünlü isimler rol alıyor.

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24 Ocak’ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan’ın son projesi “Dilberay” oldu. Pekcan filmde Dilber Ay’ın babası Hüseyin rolünü canlandırdı.