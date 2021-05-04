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Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

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Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ile rol aldıkları diziler nedeniyle uzun süredir görüşemediklerini söyledi.

Women’s Shine dergisine konuşan Soral, “2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz” dedi.

Soral, “Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

“Bizde durumlar farklı, 3 yıldır evli olup 2 yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hâlâ.”

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: “O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber.”

Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

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