Hande-Erdinç Acar çifti, tek celsede boşandı
Cemiyet hayatının ünlü çifti Hande-Erdinç Acar, 10 Temmuz’da Beykoz Adliyesi’nde görülen bir duruşma ile tek celsede boşandı! 2006 yılında Las Vegas’ta evlenen çift, 2010 yılında boşanmış, ancak aynı yıl içinde tekrar barışarak yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.
2011 yılında ikinci kez nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döken Hande-Erdinç Acar çiftinin, 13 yaşındaki Aslan, 8 yaşındaki Masal ve 7 yaşındaki Mavi isimli üç çocuğu var. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten ayrılmayı Hande Acar istedi. Hande Acar boşanırken Erdinç Acar’dan üç çocuğunun velayeti dışında hiçbir talebi olmadı.
Boşanmanın ardından Hande Acar, çocuklarıyla birlikte Acarkent’teki ortak konutlarından ayrılıp, annesi Revna Sadıkoğlu’nun Acarkent’teki evine taşınacak.
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