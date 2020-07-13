Hande-Erdinç Acar çifti, tek celsede boşandı

2011 yılında ikinci kez nikah masasına oturarak ilişkilerini resmiyete döken Hande-Erdinç Acar çiftinin, 13 yaşındaki Aslan, 8 yaşındaki Masal ve 7 yaşındaki Mavi isimli üç çocuğu var. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan çiftten ayrılmayı Hande Acar istedi. Hande Acar boşanırken Erdinç Acar’dan üç çocuğunun velayeti dışında hiçbir talebi olmadı.

Boşanmanın ardından Hande Acar, çocuklarıyla birlikte Acarkent’teki ortak konutlarından ayrılıp, annesi Revna Sadıkoğlu’nun Acarkent’teki evine taşınacak.