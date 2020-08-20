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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:31 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'le ayrılığının nedeni Kerem Bürsin mi? Murat Dalkılıç'tan açıklama...

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Hande Erçel'le ayrılığının nedeni Kerem Bürsin mi? Murat Dalkılıç'tan açıklama...
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Murat Dalkılıç, modacı Emre Erdemoğlu’nun Tophane’de düzenlediği defilede podyuma çıktı.

Etkinlik sonrası aracına binerken görüntülenen Murat Dalkılıç’a Hande Erçel’le biten ilişkisi hakkında sorular soruldu.

Dalkılıç, ayrılığın Erçel’in yeni rol arkadaşı Kerem Bürsin’le ilgisi olup olmadığı sorusuna “Tabii ki yok arkadaşlar” yanıtını verdi.

Hande Erçelle ayrılığının nedeni Kerem Bürsin mi Murat Dalkılıçtan açıklama...


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