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Haber Giriş: 24.11.2020 - 08:59 | Son Güncelleme:

Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı dava devam ediyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı dava devam ediyor
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Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı hukuk savaşına devam ediyor.

Erçel, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Savcı, eylemin zincirleme şekilde alenen hakaret suçu kapsamında değerlendirerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Ünlü oyuncunun avukatı Nail Gönenli davanın seyri hakkında şu bilgiyi verdi: “Şahıs, müvekkilime aynı hakareti birçok kez üst üste yapmıştır ve bu yüzden zincirleme hakaret suçundan ceza davası devam ediyor. Manevi tazminat davamız da sürüyor” dedi.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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