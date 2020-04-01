Haber Giriş: 01.04.2020 - 10:31,
Hande Erçel'i duygulandıran hediye
Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, geçtiğimiz yıl mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Aynı yıl aralık ayında Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i dünyaya getirdi.
Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'e bir takipçisi yeğeni ve onu hiç göremeyen annesinin kara kalem resmini hediye etti.
Sürpriz karşısında çok duygulanan Erçel, takipçisine teşekkür etti.
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