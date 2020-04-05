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Haber Giriş: 05.04.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan yardımcıya ücretli izin

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan yardımcıya ücretli izin
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Karantina günlerini birlikte yaşadıkları evlerinde geçiren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, yardımcılarına ücretli izin verdi.

Bu süreçte ev işlerini birlikte yapma kararı alan çift, her şeyi birlikte çekip çeviriyor. Dışarı sadece alışveriş için çıkan ve karantina kurallarına hayli özen gösteren iki ünlü isim, boş vakitlerini de hobileriyle uğraşarak geçiriyor.

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