‘Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk yaşıyor’ iddialarını güçlendiren fotoğraf - Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrıldı mı?

Dizideki uzun öpüşme sahnesiyle sosyal medyada gündem olan ve hayranlarının birbirlerine yakıştırdığı Hande Erçel ve Kerem Bürsin, yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını kuvvetlendirdi. Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, 3 yıl boyunca devam eden beraberliklerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında ise Sen Çal Kapımı dizisinde beraber çalışan Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğu iddia edilmişti.

HANDE ERÇEL'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladI: "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."