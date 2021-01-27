Hande Erçel sevenlerini korkuttu!
Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, paylaştığı son fotoğrafla sevenlerini korkuttu. Boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen mesajlar üzerine sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.
Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu. "Bugün motivasyonumu Hakan Yıldırım'dan aldım" notuyla boyunluk taktığı fotoğrafı paylaşan Erçel, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı üzerine hayranlarından binlerce mesaj aldı.
AÇIKLAMA SONRASI HAYRANLARI RAHAT NEFES ALDI
Hayranlarının yaşadığı panik sonrası duruma kayıtsız kalamayan Hande Erçel, konuya açıklık getirdi. "Ben iyiyim boynum tutuldu sadece" notuyla Instagram story'sinden paylaşım yapan Erçel, sevenlerinin yüreğine su serpti.
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