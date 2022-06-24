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Hande Erçel plaja indi

#Hande Erçel#Zeynep Demirel#Emine Ün
Hande Erçel plaja indi

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

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Mavi denizde

Çeşme’de tatil yapan Hande Erçel önceki gün yeğeni Mavi ile deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

Hande Erçel plaja indi

Hande Erçel önceki gün ablası Gamze Erçel, yeğeni Mavi ve yakın arkadaşı Şükran Ovalı ile Dalyan The Beach of Momo’daydı. Gün boyu Mavi’yle ilgilenen ünlü oyuncu, kendisi denize girmese de yeğenini bol bol yüzdürdü. (Deniz BOY)

Hande Erçel plaja indi

Sahilde aşk

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı çifti, tatillerine Çeşme’de başladı.

Hande Erçel plaja indi

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Erkin önceki gün eşiyle sahilde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Aşk” notuyla paylaştı. Fotoğrafa nazar boncuğu emojili birçok yorum geldi.

Tatil başladı

Zeynep-Volkan Demirel çifti Bodrum sezonunu açtı.

Hande Erçel plaja indi

Zeynep ve Volkan Demirel önceki gün Turgutreis’teydi. Uzun süre şezlongda güneşlenen Zeynep Demirel, kızlarının ısrarı üzerine kendini serin sulara bıraktı.
Volkan Demirel de o sırada plajda karşılaştığı eski Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman’la selamlaşıp sohbet etti. (Kamil SÜMER)

Hande Erçel plaja indi

Ters ışıkta çekmeyin

Emine Ün önceki gün Bodrum Bardakçı Koy’undaki Azka Otel’in sahilinde görüntülendi.

Hande Erçel plaja indi

Ün, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince esprili bir şekilde “Ters ışıkta çekmediniz değil mi?” dedi. Oyuncu, birçok televizyon programı için kendisine teklif geldiğini söyledi. (Kamil SÜMER)

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Oğluyla tatilde

Petek Ertüre yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Ertüre, önceki gün oğlu Ali Ege ile Yalıkavak’taki Miya Beach’teydi.

Hande Erçel plaja indi

Deniz bisikletine binen anne-oğulun keyifli anları objektife böyle yansıdı.

 

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#Hande Erçel#Zeynep Demirel#Emine Ün

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