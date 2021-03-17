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Haber Giriş: 17.03.2021 - 20:42 | Son Güncelleme:

Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı?

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı?

Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Herkes güzel oyuncuyu, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel’in bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Çiftin, nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. İkilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olmuş!

Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı

Gamze Erçel-Caner Yıldırım

İki ablanın dostluğu eskiye dayanıyor. Hatta ablaların eşleri Hakan Hacısoyu ve Caner Yıldırım da arkadaş. Ablası sayesinde Hande Erçel’e tanışan Murat Can Akdoğan’ın, Erçel’i daha yakından tanımak istemesiyle başlayan süreçte şimdi aşk bacayı sarmış! Şimdilik ilişkilerini gizli tutmak isteyen çift, sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayınca yakayı ele vermişti!

Hande Erçel-Murat Can Akdoğan aşkı nasıl başladı
Hakan-Cansın Hacısoyu

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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