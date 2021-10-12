Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel, Formula 1’i izlemek için gittikleri Intercity İstanbul Park’ta hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Aras Bulut İynemli, yarışı tribünden izlerken arkadaşına poz verdi.İlayda Akdoğan ve basketbolcu sevgilisi Roham Kabir, “Ne gün ama” notuyla yarışları izledikleri tribünde poz verdi.Meryem Uzerli, Formula 1’i yerinde izlemeyi tercih eden ünlüler arasındaydı. Oyuncu, siyah beyaz bir karesini Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.Engin Altan Düzyatan, yarışı özel alanda takip etti. Oyuncu, Meryem Uzerli’nin kendisini fotoğrafladığı kareleri beğeniye sundu. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci yarışları yerinde izleyen isimler arasındaydı. İkilinin sosyal medya paylaşımları, renkli görüntülere sahne oldu. Doğukan Manço, Formula 1 finalinde DJ kabinine geçerek 1.5 saat performans sergiledi. Valtteri Bottas
Başak Gümülcineliğlu, “Bazı anılar yarattık” dediği Formula 1 pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.