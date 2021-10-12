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Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

#Hande Erçel#Kerem Bürsin#Formula 1
Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 8-10 Ekim tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta düzenlendi. Nefes kesen yarışı Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı. Birçok ünlü isim de hafta sonu etkinliği yerinde izlemeyi tercih etti.

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Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel, Formula 1’i izlemek için gittikleri Intercity İstanbul Park’ta hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Başak Gümülcineliğlu, “Bazı anılar yarattık” dediği Formula 1 pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Aras Bulut İynemli, yarışı tribünden izlerken arkadaşına poz verdi.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

İlayda Akdoğan ve basketbolcu sevgilisi Roham Kabir, “Ne gün ama” notuyla yarışları izledikleri tribünde poz verdi.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Meryem Uzerli, Formula 1’i yerinde izlemeyi tercih eden ünlüler arasındaydı. Oyuncu, siyah beyaz bir karesini Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Engin Altan Düzyatan, yarışı özel alanda takip etti. Oyuncu, Meryem Uzerli’nin kendisini fotoğrafladığı kareleri beğeniye sundu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci yarışları yerinde izleyen isimler arasındaydı. İkilinin sosyal medya paylaşımları, renkli görüntülere sahne oldu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Doğukan Manço, Formula 1 finalinde DJ kabinine geçerek 1.5 saat performans sergiledi.

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Aras Bulut İynemli... Ünlüler Formula 1’deydi

Valtteri Bottas


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#Hande Erçel#Kerem Bürsin#Formula 1