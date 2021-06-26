Hande Erçel İyi niyet elçisi oldu

Erçel, reklam filminde “başrol sizsiniz” diyerek kanser hastalarına ve ailelerine destek için çağrıda bulundu. Oyuncu, sosyal sorumluluk projesinin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Reklamda dünyayı değiştiren, umut veren, fark yaratan Kansersiz Yaşam Derneği’nin bir kahramanı olarak karşınızda olacağım. Kansersiz Yaşam Derneği’nin binlerce çocuğun tedavi olması için hastanelere bölümler açtıklarını, çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağladıklarını öğrendim.



ilk adımı attık



Hepimiz başkalarının hayatına kattığımız değer kadar kahraman olabiliriz. Kansersiz Yaşam Derneği’nin maddi manevi destek olduğu ailelerin yanında olduğumu hatırlatmak için 4381’e ‘KAHRAMAN’ yazan ilk mesajı atıyorum. Yalnız değilim biliyorum. Sizleri de benimle birlikte gerçek bir kahraman olmaya davet ediyorum.”



Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Kaymaz, “Hande ile omuz omuza kampanyamızın ilk adımını attık. İyi niyet elçimiz olmayı kabul eden Hande’ye çok teşekkür ediyorum” dedi. Hande Erçel, iki yıl önce annesi Aylin Erçel’i kanser nedeniyle kaybetmişti.

En lezzetli yemek tarifleri burada