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Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
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Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine neden oldu

Hande Erçel, geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İkili, iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme getiriyor.

Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları dikkat çekti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsinden dedikoduları alevlendiren fotoğraf

Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık
Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık

 

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