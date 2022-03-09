Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki son bağ da koptu!

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Birbirlerini sildiler

Hande Erçel ile Kerem Bürsin birlikte rol aldıları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin 1,5 yıllık aşk bitti.

Önce Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Kısa bir süre aynı hamle Bürsin'den geldi.

Ayrılık hakkında sessizliğini koruyan çiftin arasındaki son bağ da koptu.

Eski sevgililer sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Bırakıyor musunuz yalnız kalalım

HÜLYA Avşar’ın bir süredir işinsanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir mekânda birlikte fotoğrafları çekilen ikiliden Avşar, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Hülya Avşar ve Cemal Güzelci, önceki gün Maslak Acıbadem Hastanesi’nde buluştu.

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Bir yakınlarının ameliyatına refakat eden ikili, hastaneden ayrı ayrı çıkış yaptı. Hülya Avşar, hastaneden ayrılmadan önce soruları yanıtladı. Daha önce yaptığı “Instagram’ı olan bir sevgili istemem” açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı, “İlişki başlamadan mı bitti? Yoksa Instagram mı kullanmaya başladı?” sorusu üzerine kahkaha attı ve şöyle dedi: “Siz varsınız. Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet.” (Behlül AYDIN)

Sosyal medyaya eğlence çıktı

Berrak Tüzünataç saçlarını Afrika örgüsü yaptırıp sosyal medyadan beğeniye sunmuştu. Tüzünataç’ın saç stili sevenlerini ikiye böldü ve uzun süre konuşuldu.

Oyuncu önceki gün Bebek’teydi. Tüzünataç, “Saçlarınız beğenildi mi?” sorusuna, “Çoğunluk beğendi. Fazlasıyla konuşuldu. Sosyal medyaya eğlence çıktı işte” yanıtını verdi. ◊ Deniz BOY

Kedisine doğum günü

Esra Sönmezer önceki gün kedisi Bebek’in doğum gününü yakın dostlarıyla kutladı. Oyuncu, 10 yaşına giren kedisine pasta kesip mum üfledi. Kedisinin böbrek ve kalp hastası olduğunu söyleyen Sönmezer, “Bu yakışıklı kedim bana hayatta çok şey öğretti. 10 yıldır sağlıklı bir şekilde yaşatmaya çalışıyorum. Bugün de özel olduğunu hissettirmek istedim” dedi. (Behlül AYDIN)

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2023’te beyazperdede

KOMEDYEN Hasan Can Kaya’nın yeni film projesinin vizyon tarihi belli oldu.

“Konuşanlar” adlı programıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesi edinen Kaya, şimdi de bir sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz ismi netleşmeyen filmin, 20 Ocak 2023’te gösterime girmesi planlanıyor. NuLook’un yapımcılığını üstleneceği ve henüz detaylarının açıklanmadığı yapımın dağıtımcılığını ise UIP Türkiye yapacak.

Dijital platformda “Konuşanlar” sit-com’uyla hayranlarının karşısına çıkmaya devam eden Hasan Can Kaya, filmle ilgili henüz detayları paylaşmadı.

Küvette klip

SEREL Yereli, ilk müzik çalışmasının klibi için kamera karşısına geçti.

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“Bodrum Masalı” dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğa ara verip müzik ile ilgilenen Serel Yereli, ilk şarkısını hayranlarıyla buluşturmak için gün sayıyor. Şarkının klip çekiminden görüntüler paylaşan Yereli, “İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik” dedi. Yereli’nin küvetin içinde şarkı söylerken yayınladığı videoları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

150 kadınla izledi

BÜŞRA Pekin, 150 kadınla birlikte başrolünde yer aldığı “Dilberay” adlı sinema filmini izledi.

Kızılay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde CGV Mars Cinema Group işbirliğiyle önceki gün Form İstanbul’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Ekonomik ve sosyal imkânsızlıklardan dolayı uzun süredir sinemaya gitmeyen yaklaşık 150 dezavantajlı kadın Forum İstanbul Cinemaximum’da “Dilberay” filminin özel gösterimine katıldı. Filmin başrol oyuncusu Büşra Pekin de özel gösterimde kadınları yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, “Umut dolu bir hikâye. Dilber Ay çok acılar çekmiş, pes etmemiş ve başarılı olmuş. İnsanlar bu filmden çok güzel mesajlar ders çıkarıyor” dedi. (Deniz BOY)