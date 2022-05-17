Hande Erçel ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ilk kez konuştu

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Şükürler olsun

Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la ilgili soruya “Her şey yolunda” yanıtını vermişti. Geçtiğimiz cuma günü TV100 kameraları tarafından görüntülenen Yıldırım’a da “Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?” diye soruldu.

Kaan Yıldırım soruya şöyle yanıt verdi: “Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey.”

Babadan miras Fener aşkı

Alişan, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu, Fenerbahçe tutkularını çocuklarına da aşılayan taraftarlardan.

Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu, çocuklarıyla izledikleri Fenerbahçe-Karagümrük maçı öncesi yemek yedi. Şakrak, oğlu Ali’yle fotoğrafını şu notla paylaştı: “Babadan miras Fenerbahçe sevdamızı da yanımıza aldık, Karagümrük maçına gidiyoruz oğlum Ali ile.”

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Burak’ın ilk maçı

Oğlu Burak’ı stada götüren Alişan, paylaşımında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ı andı: “Burak’ımın ilk maçı. Tabii ki başka hayallerimiz vardı. İlk maçımıza birlikte gidecektik, kısmet olmadı. Bizi elbet bir yerlerden görüyordur o da.”

Domates Kraliçesi

Hadise, Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 23. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında halk konseri verdi.

Kumluca Karatepe Stadı’nda gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Ünlü şarkıcıya etkinlikte ‘Domates Kraliçesi’ unvanı verildi.

Ayağa kalkın ki rockstar hissedelim

Teoman, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dinleyicileriyle buluştu.

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Ünlü rock’çı gecenin son dört şarkısında herkesi ayağa kaldırdı. Teoman’ın “Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin. Ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim” sözleri üzerine yerlerinden kalkıp sahne önüne yaklaşan dinleyicileri şarkılara coşkuyla eşlik etti. (Sayit DURMAZ)

İyi niyetim suistimal ediliyor

Mehmet Ali Erbil, Bebek’teki “Frontiere” adlı mekanda objektiflere yansıdı.

Erbil, yakın zamanda tiyatro sahnesinde olacağını söyleyerek, doktorunun dizi yapmasına izin vermediğini anlattı. Oyuncu, son zamanlarda polemik yaşadığı Melike Öcalan ile ilgili gelen sorulara da yanıt vererek, “İyi niyetimin suistimal edildiğini daha önce de açıkladım. Herkese takılıyorum. Neden böyle tepkiler geliyor anlamış değilim” dedi. (Sayit DURMAZ)

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Sadece çocuk bakıyorum

Yetkin Dikinciler-Aslı Orcan çifti, Cihangir’de objektiflere takıldı.

Havanında güzel olmasından yararlanarak kapı önünde sohbet eden ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dikinciler, “Oyunum var, sete gidip geliyorum” derken, Orcan’ın “Ben bir iş yapmıyorum, sadece çocuk bakıyorum” yanıtı karı-kocayı güldürdü. (Sayit DURMAZ)

İkizleri büyüdü

Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı’nın ikizleri Arda ve Arın 6 yaşına girdi.

İkizler için Hidayetkızı’nın memleketi Azerbaycan’da bir doğum günü partisi düzenlendi. Baba olduğu için çok şanslı olduğunu her defasında dile getiren Doğuş, “Gözümün önünde büyüyorlar. Aile gerçekten insan hayatında çok önemli bir kavram. Eşim Hoşkedem Hanım ve çocuklarım iyi ki hayatımdalar. Arda ve Arın için mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi.

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Biz böyle çok mutluyuz

Melisa Sözen, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

Dizisi yeni bittiği için dinlendiğini dile getiren ünlü oyuncu, sevgilisi Harun Tekin’in 28 Mayıs’taki konseri için heyecanlandığını da söyledi: “Ben ondan heyecanlıyım. Harun’uma manevi destek veriyorum, çünkü ben Mor ve Ötesi’nin başından beri büyük bir hayranıyım, hemen hemen her konserlerinde yanlarındayım.” 10 yıldır birlikte olan çiftin evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise, “Bunu bize herkes soruyor, biz şu an böyle çok mutluyuz” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)

Harbiye maratonuna başladı

Geçtiğimiz yıl Harbiye rekoru kıran Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen “N Kolay Harbiye Açıkhava” konserlerinin ilk üç gününde sahnedeydi.

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3’te 3 yaparak geçen yılın rekoruna göz kırpan sanatçı, yaz turnesinin startını verdi. “Ben Her Bahar Mutsuzum” şarkısını söylerken seyircileriyle dertleşen Taşçı, “Böyle mutsuzluk şarkıları mutlu bir tipten çıkmaz” dedi. (Sayit DURMAZ)



