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Hande Erçel: Dik durmayı annemden öğrendim

#Hande Erçel#Aylin Erçel#Kerem Bürsin
Hande Erçel: Dik durmayı annemden öğrendim

Hande Erçel, InStyle dergisinin kasım sayısı için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilenleri de yanıtlayan oyuncu, hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu ve dik durmayı ondan öğrendiğini söyledi.

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2 yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu söyledi:

“Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum.”

Hande Erçel: Dik durmayı annemden öğrendim



KEREM BENİ EN İYİ ANLAYAN KİŞİ

Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisinin çok iyi bir partner olduğunu belirtti:

“Zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu. Bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım.”

Hande Erçel: Dik durmayı annemden öğrendim

Modayla ilgili de konuşan Hande Erçel, “Moda öncülerinin belirlediği ve herkeste olan parçalardan çok, beni yansıttığına inandığım, kendimi içinde özgür hissedebildiğim parçalara yöneliyorum” dedi.

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#Hande Erçel#Aylin Erçel#Kerem Bürsin

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