Hande Erçel: Dik durmayı annemden öğrendim

2 yıl önce annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, hayattaki ilham kaynağının annesi olduğunu söyledi:
“Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum.”
“Zamanımızın çoğunu birlikte geçirdikten sonra beni en çok tanıyan ve en iyi anlayan kişi Kerem oldu. Bu kadar iyi tanıdığınız ve bir süre sonra konuşmadan anlaşır hale geldiğiniz biri ile partner olmak benim şansım.”
Modayla ilgili de konuşan Hande Erçel, “Moda öncülerinin belirlediği ve herkeste olan parçalardan çok, beni yansıttığına inandığım, kendimi içinde özgür hissedebildiğim parçalara yöneliyorum” dedi.
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