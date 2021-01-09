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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Geçen yıl Murat Dalkılıç’la ayrıldıklarını “İlişkimizi dostça noktaladık” diyerek açıklayan Hande Erçel, ünlü popçunun sosyal medyadakendisini takip etmeyi bırakması hakkında ise şu yorumu yaptı: “Arkadaş olarak ayrıldık.”

KEREM BÜRSİN’LE AŞK VAR MI?
Hande Erçel önceki akşam set çıkışı Kavacık trafiğinde polis çevirmesine takıldı. O sırada karşısında objektifleri bulunca şaşıran oyuncu, muhabirlere “Sizden korkulur, her yerdesiniz” diyerek takıldı. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin’le ilgili sorulara “Çok iyi arkadaşız” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eski sevgilisi Murat Dalkılıç’ın kendisini sosyal medyada takip etmeyi bırakması sorulduğunda ise “Arkadaş olarak ayrıldık” dedi. 

Hande Erçel: Arkadaş olarak ayrıldık


Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı
Murat Dalkılıç canı yanan bir ergen gibi...Savaş Özbey yazdı



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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